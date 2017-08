Dicas para crespas e cacheadas se livrarem do frizz de vez

O frizz é um problema que aflige principalmente as cacheadas, já que os cabelos cacheados e crespos geralmente são secos – o que provoca aquelas fios arrepiados que tanto nos incomoda. No entanto, com os cuidados certos, você consegue se livrar desse problema. Aprenda:

Hidratar

Essa é a chave para acabar com o frizz! Como a oleosidade produzida pelo couro cabeludo tem dificuldade de chega às pontas dos fios por causa das espirais, os cachos precisam de hidratação extra. O ideal é que ela seja feita, pelo menos, uma vez por semana, mas cada cabelo segue uma regra. É preciso observar como os seus fios se comportam para perceber qual o intervalo de hidratação ideal para eles.

Leia mais: Mitos e verdades sobre hidratação capilar

No chuveiro

O cuidado começa na lavagem. “Escolha uma linha específica para o seu tipo de cacho”, fala Jotha Cunha, hair styist do Salão 1838 Jardim América, em São Paulo. Fique atenta também à temperatura da água. “Chuveiro muito quente, além de agredir o couro cabeludo, pode deixar os fios arrepiados”, alerta. Tudo isso porque a água quente retira a oleosidade dos fios.

Secagem sem arrepio

Para secar, use uma toalha com microfibras para eliminar o excesso de umidade. “Os ‘felpinhos’ das toalhas comuns estimulam o frizz. O ideal seria usar papel toalha, pois além de evitar esse problema, a celulose estimula a curvatura dos cachos”, diz Cunha.

Depois, aplique um leave-in com proteção térmica e desembarace com um pente de madeira, essencial para tirar a eletricidade estática dos fios. “Se for usar o difusor, evite colocar em na velocidade intensa, opte pela mais baixa”, ensina o cabeleireiro. Se precisar turbinar o desenho dos caracóis no meio do dia, use um ativador de cachos.

Abuse dos óleos

Existe uma gama de óleos ideais para esse tipo de cabelo, que oferecem desde o efeito molhado ao seco. O ideal é ir testando as variedades e ver qual é o melhor que se encaixa nos seus cachos.

Crie um escudo anti-umidade

O cabelo crespo é poroso – absorve a umidade do ar úmido e incha. Para evitar esse processo arrepiante, invista em produtos com silicones ou polímeros. “Eles blindam os fios, protegendo-os da umidade, como se fossem um escudo, um guarda-chuva’”, exeplica o profissional.