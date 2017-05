Caramel Balayage: o tom de caramelo que aquece o cabelo castanho

O tom de caramelo parece o verdadeiro par perfeito para fios castanhos. Exatamente por isso, beauty experts apostam na mistura para aquecer o cabelo escuro. A caramel balayage, por exemplo, traz frescor às mechas sem química ao acrescentar um novo toque de cor sem modificar o fundo natural.

A coloração final, entretanto, não fica igual para todas. No castanho claro, alcançará o leque de loiros. Já no castanho escuro e preto assumirá a essência caramelizada.

Converse com seu cabeleireiro antes de pintar — nada de fazer em casa! Madeixas escuras tendem a clarear para o alaranjado e avermelhado ao entrar em contato com as loções reveladoras. Em alguns casos, será necessário tonalizar para um resultado satisfatório.