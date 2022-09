Amar, viajar e… aposentar! Como garantir uma renda no futuro

Não importa a idade, qualquer hora é boa para planejar algo que se deseja muito, seja um próximo passo ou o que fazer quando não mais precisar trabalhar — um privilégio no Brasil, necessário dizer. Um objetivo de curto prazo, como uma viagem, é, claro, mais simples e factível de sair do papel. Arriscado, porém, não direcionar o foco lá para frente, na complexa aposentadoria brasileira. Cada real e cada mês contam para garantir uma renda que cubra os gastos futuros e ainda permita sonhar depois de se aposentar.

A Previdência Social, ligada ao governo, é a principal fonte de proventos para a maior parte dos brasileiros aposentados — 76%, segundo pesquisa realizada pela Federação Nacional de Previdência Privada e Vida em parceria com o Instituto Ipsos. Para ter direito aos benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), é obrigatório fazer contribuições. O valor do recebimento futuro depende do tempo dessas contribuições e da sua idade. Você pode utilizar a “Calculadora do INSS” online para conhecer a sua realidade hoje e traçar cenários.

O sistema público de aposentadorias funciona em regime de repartição, ou seja, os trabalhadores em idade ativa pagam os benefícios de quem está aposentado. É aí que mora a preocupação. Como o país atravessa mudanças demográficas com o aumento da população idosa e queda da média de nascimentos, temos de lidar com o conhecido “déficit da previdência”, que não sabemos como impactará a nossa vez. Todos os principais candidatos à presidência da República citam em seus planos de governo o seu “aprimoramento” ou a sua “reconstrução”. É importante ficar atenta à reestruturação do sistema, mas essa agenda não pode nos paralisar.

Diante das incertezas, garantir um complemento de renda para a aposentadoria torna-se essencial. Tão importante quanto o planejamento financeiro é o previdenciário. Entre os investimentos mais óbvios estão o Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL) e o Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL). Não há o melhor ou o pior, mas aquele mais adequado para a sua condição. A composição de patrimônio ocorre pelo acúmulo de juros compostos e pela realização de aportes frequentes.

O resgate pode acontecer de uma só vez ou em parcelas, a diferença é o tratamento tributário. Enquanto o primeiro é conveniente para quem deseja diminuir a base tributável do Imposto de Renda, o outro é vantajoso porque, no resgate, a incidência de IR se dá apenas sobre o rendimento.

As alternativas não se resumem ao PGBL ou VGBL. Outros tipos de investimentos podem fazer sentido na sua composição de longo prazo, a exemplo dos fundos previdenciários, desde os mais conservadores, expostos a produtos de renda fixa, aos mais agressivos, expostos em ações. Não é um em detrimento de outro, eles são complementares. Essa diversificação de fontes de ganhos na aposentadoria pode ser o seu passaporte para seguir sonhando — e realizando.

*Eu sou Paola Carvalho, jornalista que cobre economia desde 2004, especializada em consultoria de investimentos financeiros e vencedora de prêmios de jornalismo por instituições do mercado financeiro.

