10 lápis para dar aquela realçada nas sobrancelhas

Não apenas em ocasiões especiais, mas também no dia a dia, a atenção às sobrancelhas já se tornou parte fundamental da rotina de maquiagem. Afinal, não faz sentido investir em um olhar poderoso e tratar com desleixo as molduras dos olhos.

E seja para preencher aquelas falhas incômodas ou apenas realçar os fios, o lápis para as sobrancelhas é item praticamente indispensável em qualquer nécessaire. A seguir, preparamos uma seleção com 10 opções do produto, dos nacionais aos importados. Confira!

1- Lápis para sobrancelha universal Soul, Eudora, R$ 26,99*

2- Lápis para sobrancelha marrom Make B., O Boticário, R$ 49,90*

3- Lapiseira pra sobrancelha Ruivete, Quem Disse Berenice, R$ 23,33*

4- Lápis sobrancelha UNA, Natura, R$ 16,20*

5- Lápis para sobrancelhas True Color, Avon, R$ 17,99*

1- Lápis para sobrancelha universal, Vult, R$ 10,90*

2- Stick para sobrancelhas Brow Intense, Tracta, R$ 22,80*

3- Lápis pra sobrancelha Maxi Brow Drama Expres’Sobrancelha, Maybelline, RS 46,00*

4- Lápis para sobrancelha Signature Brow, Kat Von D, R$ 120*

5- Lápis para sobrancelhas Eye Brows Styler, MAC, R$ 115*

*Preços consultados em agosto de 2019. Sujeito à alteração.

