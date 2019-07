Vênus acabou de entrar em Câncer: como isso afeta o seu signo?

Nas últimas semanas, Vênus, o planeta do amor, estava em Gêmeos, que é um signo supersociável. Isso provavelmente trouxe muita gente nova para a sua vida. Na terça-feira (3), Vênus entrou em Câncer e isso pode trazer mais atenção para o lado romântico de suas relações e vontade de desenvolver laços mais fortes.

A partir de agora, todos buscarão algo com significado e estarão bem menos interessados em relações casuais. Esse momento também é propício para ficar com a família e amigos próximos, já que Câncer é o signo das raízes e da família.

Vênus em Câncer também deixará todos mais carentes, por isso, tome cuidado para não ser muito grudenta e acabar afastando quem você mais quer ter por perto. A junção disso com Mercúrio retrógrado durante todo o mês pode trazer relacionamentos do passado de volta à sua vida. Pense bem antes de retomar algo que já terminou.

Câncer, Peixes e Escorpião serão os signos mais beneficiados pela entrada de Vênus em Câncer. Áries, Libra e Capricórnio poderão enfrentar algumas mudanças – boas e ruins – em seus relacionamentos.

Confira as previsões de cada signo:

Áries

Esse será um período em que você precisará ficar mais reservada. Você não está muito preocupada com seus relacionamentos amorosos e deixará todo seu foco nos seus relacionamentos mais próximos, como a família, amigos e quem vive com você. Se esforce e invista seu tempo com essas pessoas nesse momento.

Leia as previsões para Áries em julho

Touro

Vênus em Câncer te dará a oportunidade de se aproximar de pessoas com quem você convive, mas ainda não conhece muito bem, como colegas de trabalho, conhecidos e amigos de amigos. Com todas essas novas pessoas em sua vida, você poderá se deparar com um novo parceiro ou melhor amigo.

Leia as previsões para Touro em julho

Gêmeos

Quando Vênus estava no seu signo você teve a oportunidade de conhecer muita gente nova. Agora, com a entrada do planeta em Câncer, a tendência é que esse ritmo diminua um pouco e isso dará a oportunidade de analisar todas as pessoas e decidir quais você quer conhecer melhor e, quem sabe, desenvolver uma relação. Esse período também poderá trazer boas surpresas em relação ao seu dinheiro.

Leia as previsões para Gêmeos em julho

Câncer

É sempre bom ter Vênus no seu signo! Com o eclipse, que também aconteceu em Câncer, você sofrerá muita influência das energias boas do planeta do amor esse mês. Se quiser, esse é um bom momento para passar por uma transformação radical e também para conhecer gente nova. Vênus está ajudando na sua autoestima e assim será ainda mais fácil conquistar quem você quiser.

Leia as previsões para Câncer em julho

Leão

Você gosta de estar sempre rodeado de amigos e conhecer pessoas novas, mas esse é o momento de tentar relaxar e aproveitar mais sua própria companhia. Reflita: quando está sozinha, como você se sente? O que você acha da pessoa que é? Use esse período para focar mais em você e aprender a gostar de si mesmo sem precisar da aprovação de ninguém. Isso será mais importante do que focar na vida amorosa.

Leia as previsões para Leão em julho

Virgem

Nesse período você estará especialmente focada no seu círculo social e sua relação com seus amigos. Você pode atrair pessoas novas que se importam muito com você, assim como você se importa com elas.

Leia as previsões para Virgem em julho

Libra

Você pode estar se sentindo um pouco insegura e pensativa sobre a maneira como os outros te veem, mas Vênus em Câncer te ajudará nisso. Você estará especialmente carismática e charmosa nesse período, então, até o final do mês, você estará se sentindo muito bem com si mesma. Isso também te ajudará muito no trabalho.

Leia as previsões para Libra em julho

Escorpião

Apesar de ser muito exigente, será muito fácil para você conhecer alguém especial nesse mês. Isso pode acontecer durante uma viagem de férias. Não se surpreenda caso essa pessoa seja completamente diferente de quem você se interessa normalmente, Vênus estará trabalhando para você se aventurar fora do seu “tipo”.

Leia as previsões para Escorpião em julho

Sagitário

Vênus em Câncer fará você deixar de lado seu estilo de vida completamente independente por um momento para focar e se preocupar com suas relações, inclusive as amorosas. Se dedique para conseguir manter a chama acesa. Se estiver solteira, você provavelmente irá se apaixonar por alguém com quem você tenha uma relação casual.

Leia as previsões para Sagitário em julho

Capricórnio

Apesar de ser uma pessoa mais fria, neste momento você está desesperada por afeto e carinho. O período é propício para começar um novo relacionamento se for solteira e, se for comprometida, tornar seu relacionamento ainda mais forte. As relações com família e amigos também devem se fortalecer. Invista em tempo com eles para se aproximar ainda mais, isso será importante.

Leia as previsões para Capricórnio em julho

Aquário

Vênus trará novidades boas para o seu trabalho. Você estará especialmente produtiva e pode se destacar no escritório. Procure se preocupar mais com você e cuide de si mesma fazendo exercícios físicos e se alimentando de forma saudável.

Leia as previsões para Aquário em julho

Peixes

Vênus em Câncer é um dos melhores momentos para a vida amorosa dos piscianos. Sua zona de romances com certeza terá muita ação nesse período – você pode conhecer gente nova, ir a vários encontros e, se já estiver com alguém, fortalecer ainda mais sua relação.

Leia as previsões para Peixes em julho

Leia mais: Horóscopo: as previsões para o amor em 2019

+ Horóscopo: as previsões para a carreira de cada signo

Vote e escolha as vencedoras do Prêmio CLAUDIA