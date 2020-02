Umidade e mofo: afaste esses problemas da sua casa

Se você tirou o casacão do armário depois de meses de calor e deu de cara com pequenas manchas de bolor (aquelas branquinhas que não saem na lavagem), não se desespere: dá para mandar o mofo embora em dois tempos com vinagre. Isso mesmo! Sueli Rutkowski, especialista em soluções inteligentes para o dia a dia, dá essa e outras dicas para você se livrar do problema, que pode atacar a casa toda. “Ele aparece quando há muita umidade no local. Um cheiro desagradável também indica a presença de mofo, mesmo que não exista nenhuma mancha visível”, explica Sueli. E, como nem sempre é possível dar um fim na umidade, porque ela pode ser característica de onde você mora, descubra também como lidar com ela e evitar o surgimento de novos pontos de mofo. É guerra!

Todos os cômodos sequinhos

Banheiro limpinho

Tá aí um cômodo fácil de acumular umidade, por causa do vapor do chuveiro. Para acabar com as manchas de mofo, esfregue metade de um limão sobre azulejos e rejuntes e depois enxágue com água. “O limão é ácido e funciona bem no banheiro”, diz Sueli. As cortinas do box são um capítulo à parte. A dica é misturar em um balde 1 litro de água com quatro colheres de sal e deixá-las de molho até as manchas sumirem. Depois, lave-as normalmente.

Roupas sem cheiro de bolor

O vinagre também é seu aliado na hora de tirar manchas de mofo das roupas (e não só no combate do problema nos armários). Passe delicadamente sobre a mancha uma escovinha encharcada com vinagre branco e deixe o produto agir por 15 minutos. Aí, é só espalhar água quente por cima e deixar secar. A mancha terá saído! Em seguida, lave a peça.

Parede livre de manchas

Misture 1 litro de água com 1 litro de cândida e uma colher de sabão em pó ou líquido. Encharque um pano na mistura, passe na parede e depois retire usando um pano úmido com água. Abra as janelas para secar bem.

Um trato nos armários

Abriu a porta do guarda-roupa e veio aquele cheirinho de guardado? Hora de agir! Depois de tirar toda a roupa do armário, coloque vinagre branco dentro de um borrifador (guarde o frasco de um limpa-vidros, por exemplo) e espirre em todos os cantos, até nas gavetas. Passe um pano úmido e deixe secar com as portas abertas. “O vinagre é ácido, então, ele inibe o desenvolvimento de fungos. A dica é repetir esse processo pelo menos uma vez por mês”, diz Sueli. Para acabar com o cheirinho de guardado, pegue uma meia-calça velha, coloque serragem de cedro dentro e pendure-a no armário. “Ele neutraliza o cheiro de mofo, mas, diferentemente da naftalina, não tem odor”, destaca. Você encontra serragem em casas de produtos naturais ou marcenarias. Bolinhas de cedro, mais fáceis de achar, também funcionam.

Produtinhos que podem ajudar

O basiquinho que funciona!

Antimofos descartáveis são baratos, mas você precisa trocá-los de tempos em tempos, quando ficarem cheios de água.

Para durar muuuito

O investimento nesses modelos é um pouco maior, mas dá para parcelar e eles são reutilizáveis. Quando ficam cheios, basta colocá-los no micro-ondas que eles se renovam! Fácil assim.

Dicas práticas para prevenir o problema

Sueli Rutkowski apresenta soluções caseiras que você pode pôr em prática nos ambientes onde o mofo mais aparece. Vire essa página na sua vida de uma vez por todas:

Use giz de lousa

Coloque um punhado de giz dentro de um pote sem tampa no local onde desejar (quanto mais umidade, mais giz). Quando o giz estiver úmido, é só levá-lo ao sol e estará pronto para usar de novo! O mesmo giz pode ser usado por seis meses. “É muito eficiente para dar fim ao cheiro de mofo e controlar a umidade”, diz Sueli. Giz antialérgico não funciona, ok?

Aposte sem medo no bicarbonato de sódio

Preencha um potinho até a metade com o pó e coloque-o em um lugar onde ninguém vai esbarrar nele (senão, imagina a sujeira!). Se preciso, faça vários potinhos iguais e espalhe pela casa para controlar a umidade. Quando o pó formar pequenas bolinhas, é a hora de trocar.

Abra os armários

Faça isso uma vez por semana por algumas horas para que o ar possa circular dentro deles. E não se esqueça de abrir as gavetas!

Atenção à decoração

Se possível, substitua carpetes por pisos frios e cortinas pesadas por persianas. Assim, o ambiente fica menos abafado e úmido.

Deixe as roupas expostas ao sol

A cada seis meses, leve todas as peças (inclusive roupa de cama) para tomar sol. Aproveite e faça uma faxina no armário, livrando-se do que não usa.

Tenha cuidado ao guardar a roupa

Nunca guarde uma peça que você acabou de usar. Deixe-a tomar um ar antes. “A gente transpira ao longo do dia, então a peça nunca está completamente seca”, explica Sueli. E nunca, em hipótese alguma, guarde uma roupa úmida. Isso é péssimo!

Cuide dos móveis

Afaste-os 5 cm da parede. Assim, se ocorrer alguma infiltração, seu móvel estará protegido contra a umidade.