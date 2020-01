Turma da Mônica e Meninas Superpoderosas surgem juntas em tirinha fofa

Você está preparada para uma explosão de fofura? Nesta quinta-feira (7), no Twitter, o perfil da “Turma da Mônica” divulgou uma tirinha em que Mônica, Magali, Deise e Maria Cebolinha aparecem junto com Florzinho, Lindinha e Docinho, o trio das “Meninas Superpoderosas”.

Na primeiro quadrinho, os dois grupos aparecem se confrontando sobre quem, na verdade, são as meninas superpoderosas. No meio da discussão, está a Maria Cebolinha olhando atenta para as meninas. Bem “iti malia”, ela interrompe tudo e diz: “Eu sou supepodeosa e fofa”. Resultado? Uma explosão de amor, com todas dizendo “awwwwn!”.

ITI MALIA QUE COISINHA MAIS LINDA 😍 pic.twitter.com/HOBVqkTwMp — Turma da Mônica (@TurmadaMonica) February 7, 2019

Na rede social, os internautas não pouparam comentários e elogios sobre a junção dos personagens. “Se isso não alcançar a paz mundial, nada mais…”, brincou uma usuária. Teve gente que até quis sugerir uma hashtag para incentivar mais desenhos que misturem a “Turma da Mônica” com outras histórias. “Vamos abrir campanha pra sugerir #CrossOverDaTurmadaMônica? Sugiro um com o a turma do Chaves”, escreveu.

Confira outros tuítes:

CHOQUE DE EMPODERAMENTO 😍 — 𝐫𝐚𝐟𝐚𝐞𝐥𝐥𝐚 🌻 (@rafaellacabello) February 7, 2019

Meninas Superpoderosas com Turma da Mônica é o crossover que eu nunca imaginei que queria mas sempre quis no fundo do meu coraçãozinho ❤ https://t.co/VFLZl4oq74 — Gritinho (@that_brownie) February 7, 2019

é crossover poderoso com explosão de fofura que você quer @ ?? — Kleverson com K (@PeTotallycrazy) February 7, 2019

https://twitter.com/trryjeffords/status/1093521473552166912