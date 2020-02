Tire lições de ídolos que pisam na bola

Aproveite deslizes dos ídolos da criança para ensinar algumas lições

Foto: Dreamsite

Quando crescer, quero ser o Super-homem! Sou igual à Docinho, das Meninas Superpoderosas! Que criança nunca sonhou com um super-herói? Seja de desenho, do esporte, da música, da TV. Mas tem sido difícil explicar para os filhos os deslizes daqueles que deveriam ser exemplos de conduta e caráter. É jogador metido com assassinato, musa de filme juvenil presa por alcoolismo, cantor agredindo fã.

Esconder ou mudar de assunto não é o ideal. Falar é importante e até saudável. Segundo a psicóloga Maria Valésia C. Vilela, essas são chances de ouro para inidicar um diálogo e ajudar na educação do futuro adulto.



O que os pais têm a ganhar ao contar que…



Demi Lovato, de 18 anos, se envolveu em uma briga com uma dançarina

Foto: Getty Images

Demi Lovato, cantora e estrela de seriados da Disney, foi parar na reabilitação após ter, supostamente, agredido uma dançarina durante a turnê na América do Sul dos Jonas Brothers, da qual participava abrindo os shows. Ela cancelou parte das apresentações, inclusive as que passariam pelo Brasil no mês de novembro de 2010.

Como falar?

Aproveitar o caso de violência para mostrar que as discussões com outras pessoas não precisam (e nem devem!) acabar em agressão. Ajudar o seu filho a ter controle do próprio corpo e consciência são essenciais para o amadurecimento dele.

Que lição tirar?

É importante fazer o seu filho entender que todo ato tem uma consequência. Ele precisa saber que ninguém pode vigiá-lo o tempo todo e que ele precisa assumir responsabilidade tanto pelo que faz, quando pela a sua integridade física.

Fotos sensuais da atriz Vanessa Hudgens vazaram na internet e deram o que falar

Foto: Getty Images

A atriz Vanessa Hudgens, estrela do filme juvenil High School Musical, da Disney, posou em fotos sensualíssimas que vazaram por toda a internet e causaram o maior alvoroço entre os fãs. Na época, ela já era namorada de Zac Efron, que a apoiou durante todos os momentos.

Como falar?

Esse tipo de sensualidade é tratada como um produto a ser vendido. O valor está no objeto a ser consumido, não na pessoa.

Que lição tirar?

A mulher pode ser sensual, mas não precisa ser vulgar. Ela, inclusive, pode ser sexy tendo seu corpo todo coberto! Sensualidade é atitude. Essa é uma lição valiosa para quem não quer apenas ser desejada mas, principalmente, ser amada.

Lindsay Lohan foi presa depois de vários casos envolvendo drogas e direção sem habilitação

Foto: Getty Images

A atriz Lindsay Lohan, famosa por seus diversos papéis em comédias românticas, foi presa por dirigir bêbada e por posse de cocaína. Depois de insistir no erro por muito tempo, ela finalmente aceitou ficar num centro de reabilitação por três meses no ano de 2010.

Como falar?

Mostrando que as drogas alteram demais os reflexos e o estado normal do indivíduo, viciam e podem levar à morte.

Que lição tirar?

Que as drogas (ilegais ou legais, como o álcool) dão prazer apenas no momento, mas podem trazer más consequências para quem usa. Os jovens podem (e devem) encontrar outras fontes de prazer, como em atividades esportidas e nas artes (música, dança, fotografia).

O ex-RBD Christián Chávez assumiu ser gay e até apresentou o namorado para a mídia

Foto: Getty Images

O ator e cantor Christián Chávez, do grupo mexicano sucesso entre os adolescentes RBD, assumiu ser homossexual no auge de sua fama e aproveitou para apresentar seu namorado aos fãs. Na época, fotos do casal juntos numa espécie de noivado vazaram em toda a internet.



Como falar?

Da forma mais natural. É importante que você não demostre nenhum tipo de preconceito e fale dos cuidados a serem tomados em todos os tipos de relações sexuais.

Que lição tirar?

De aceitação do outro. Respeitar, sem julgar o outro. Mostrar também como nossa sociedade é preconceituosa a ponto de ter grupos de extermínio de gays.

O ex-goleiro do Flamengo teria mandado matar a amante

Foto: Getty Images

Bruno, goleiro e ídolo do Flamengo, foi preso por suposto envolvimento no sumiço e provável assassinato da amante Eliza Samudio. O caso estampou noticiários de todo o mundo e as investigações movimentaram o ano de 2010.

Como falar?

Este caso é bem mais complexo do que os anteriores por se tratar de um grande ídolo envolvido e por ser um crime hediondo (pavoroso, por sinal). Os pais podem falar com os filhos sobre valores importantes como honestidade, integridade, solidariedade e pacifismo.

Que lição tirar?

Mostrar que fama e dinheiro podem sim ser muito bons, mas que esses fatores jamais definem o caráter de uma pessoa.

O cantor Justin Bieber teria agredido um garoto que o ofendeu

Foto: Getty Images

O cantor sucesso entre as adolescentes Justin Bieber teria batido num garoto que o chamou de gay numa casa de jogos.

Como falar?

Mostrando que vivemos em meio à violência e muitas vezes ela surge de onde menos se espera. Temos de estar preparados para lidar com ela.

Que lição tirar?

Os filhos ficam avisados que não devem assumir uma atitude provocadora e que fugir da violência não é sinal de covardia, mas de inteligência. É melhor optar pelo diálogo.