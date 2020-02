Sonho: a parte mais fantástica do sono

Desvenda o mundo secreto dos sonhos. Eles estimulam a criatividade e a memória

Sonhar consolida a nossa memória e nos ajuda a resolver os problemas do dia a dia. É o que aponta a matéria de capa da edição 150 da revista BONS FLUIDOS. Você já reparou que, às vezes, a gente vai deitar com um dilema e acorda com alguma pista de como resolvê-lo? Tudo indica que para armazenarmos uma informação ou uma experiência, uma rede de ligações nervosas se forma.

São bilhões de neurônios se conectando para detectar não apenas o evento em si, mas também os cheiros, as fisionomias, as cores e os objetos envolvidos. Para consolidar essa vivência, os cientistas acreditam que é necessário ativar todo esse circuito novamente; e, ao que parece, o sonho é o estado mais propício para que isso aconteça.

“Durante o sonho, os bilhões de circuitos neuronais acionados no decorrer do dia são reativados e, nessa reativação, as conexões são fortalecidas”, explica o neurobiólogo Sidarta Ribeiro.

Fáceis de implementar, algumas medidas podem nos ajudar a tirar proveito dos sonhos. Confira:

Cultive o mundo onírico – Mantenha um diário de sonhos ao lado da cama. Mas não se afobe para escrever tudo o que lembrar assim que acordar. Os sonhos costumam ser fugazes e evaporar ao menor movimento. Fique alguns minutos quieta na cama e deixe a história vir devagarinho. Daí, sim, tome nota.

Direcione seu sonho – Antes de se deitar, pense por alguns minutos no problema que está absorvendo você: a dificuldade de dizer à sua amiga que ela está pisando na bola, a dúvida sobre o carro mais adequado ou a solução para um projeto de trabalho.

Cura sob medida

A medicina ayurvédica aposta na singularidade de cada um para previnir as doenças

Está comprovado: a medicina ayurvédica, tradição milenar indiana, resiste aos apelos da modernidade e nos ajuda, e muito, a enfrentar o dia a dia no século XXI. A palavra “ayurveda” significa ciência da longevidade ou conhecimento da vida. Essa corrente nos ajuda a destrinchar o funcionamento do corpo e da mente para que possamos nos harmonizar com um todo, evitando assim aparecimento de doença.

“Orientamos cada ser a se responsabilizar pela própria saúde. Somente com consciência podemos fazer as melhores escolhas no dia a dia para que a vida se torne harmônica e equilibrada”, explica a terapeuta ayurvédica Fabiana na Branco Lara, de São Paulo.

Atlas da felicidade



O jornalista Eric Weiner nos conta por que alguns países estão entre os mais felizes no mundo

Por que em alguns países as pessoas são mais felizes do que em outros pontos do mapa-múndi? O jornalista americano Eric Weiner percorreu o globo em busca desta resposta.

“A felicidade, nesta vida, aqui na terra, era um prêmio reservado aos deuses e a alguns poucos afortunados. Hoje, entretanto, a felicidade não é considerada algo que qualquer um pode alcançar, como é que se espera que aconteça”, ele constata no livro Geografia da Felicidade – Uma Viagem por Quatro Continentes para Descobrir os Segredos da Alegria de Viver (Editora Agir). “Assim, milhões de outros e eu sofremos de uma enfermidade que é exclusiva da modernidade e que o historiador Darrin McMahon chama de ‘a infelicidade de não ser feliz'”, ele reflete. Gostou? Veja mais na BONS FUIDOS de setembro.