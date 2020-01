Sem horário de verão, seu celular pode ter adiantado a hora sozinho

Há alguns meses foi anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro que não teríamos o horário de verão no ano de 2019. Mas o seu celular pode não ter recebido esse notícia.

Tradicionalmente, nós devemos adiantar uma hora no relógio em meados de outubro. Como a mudança acontecia todos os anos, alguns aparelhos já faziam isso automaticamente. E aí que veio o problema.

Durante a madrugada, várias pessoas perceberam que os celulares decidiram sozinhos instituir a volta do horário de verão.

gente tudo certo meu celular por conta própria resolveu que vai ter horário de verão sim e eu vou deixar ele se expressar não mudarei o horário dele #horariodeverao pic.twitter.com/aCyvNnHjxy — sereia de bayville (@wonkxz) October 20, 2019

Bolsonaro: A partir de hoje não temos mais #horariodeverao Meu celular: pic.twitter.com/iF5xuX6ZfU — Jeferson Bfr ★彡 (@JEF___BFR) October 20, 2019

Uma pena que não funciona bem assim e o horário oficial de brasília permaneceu o mesmo. Agora muita gente pode demorar um pouco pra perceber que está adiantada ou nem saber como voltar uma hora no relógio do celular.

A boa notícia é que nenhuma desses problemas é difícil de resolver. Em primeiro lugar, dê uma checada no site Horário de Brasília.

Se tiver alguma diferença, vá até as Configurações do aparelho e procure pela função de Data e hora. Talvez seja necessário desligar a permissão de Fuso horário automático. Depois é só procurar a parte de Definir/ Mudar horário e acertar com o que você viu no site.