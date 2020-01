Seleção feminina desembarca em SP e é recebida com a festa que merece

Futebol é para mulher e a Seleção brasileira feminina provou isso na Copa do Mundo Feminina 2019. Mesmo com a eliminação ao perder de 2 a 1 para a França nas oitavas de final, no último domingo (23), as mulheres brasileiras foram gigantes em campo. Para não deixá-las irem para casa sem saber disso, as jogadoras tiveram uma recepção calorosa ao chegarem no Brasil.

O momento marcante aconteceu no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, na madrugada de segunda (24) para terça-feira (25). Em um vídeo compartilhado na conta oficial da Seleção no Instagram, muitas meninas aparecem vestidas de verde e amarelo na grade enquanto esperavam pela chegada das jogadoras.

A primeira a aparecer é Cristiane. O sorriso da jogadora brilha mesmo que ela esteja mancando pela lesão sofrida no último jogo. Ela acena para as fãs e é completamente visível o semblante de surpresa ao ver a onda de carinho em plena madrugada.

No vídeo, o pessoal também fez questão de cantar um trecho da música “Jogadeira”, de Cacau Fernandes (jogadora do Corinthians) e Gabriela Kivitz (ex-jogadora). Claro que a escolha foi o refrão: “Qual é, qual é?! ‘Futebol não é pra mulher’. Eu vou mostrar pra você, mané. Joga a bola no meu pé”.

Nos stories, alguns cartazes feitos para as jogadoras foram mostrados. Frases como “Obrigada, guerreiras!”; “Valorize o futebol feminino” e “A Luta Continua” foram escritas neles. Isso mostra que a Copa Feminina fez mais do que trazer as mulheres para o campo. Ela retomou o protesto da Copa Feminina de 2007, quando a Seleção ganhou a prata e levou um cartaz para o campo, em que elas pediam por mais apoio à modalidade.

Parabéns, meninas. Vocês foram gigantes MESMO e a luta por mais reconhecimento está acontecendo!