Santo André: refúgio no litoral sul da Bahia

Areias claras e mar manso em meio a uma área de proteção ambiental

Foto: Valdemir Cunha

Apesar da proximidade de Santa Cruz Cabrália e de Porto Seguro (a cerca de 30 km), o sossego continua sendo a marca de Santo André. Refúgio no litoral sul, que mantém o clima de singela vila de pescadores, cercada por matas, rios e manguezais.

Onde ficar

· Costa Brasilis Resort

Os hóspedes desfrutam de quartos amplos, espalhados por uma vila construída no estilo colonial. Bastam alguns passos e lá está: o mar da praia de Santo André, de areia clara e poucas ondas. Além de spa, tem quadra de tênis, piscina grande e recreação todos os dias. 73/3282-8200, http://www.gjphoteis.com.br.

Vila Araticum

Um dos donos, o argentino Luis Brusquetti, é simpático e dá ótimas dicas de passeios pela região. Almoço e jantar na pousada estão sob a tutela do chef Evandro Magno, que continua aqui o trabalho realizado com a mãe dele no restaurante Vanda, premiado com uma estrela pelo GUIA QUATRO RODAS quando funcionava em Porto Seguro. 73/ 3671-4067, http://www.vilaaraticum.com.br.

Pousada Santo André

Com muita vegetação e margeada pelo Rio São João de Tiba, a hospedagem lembra um sítio. Aqui, ocorrem aulas de ioga e meditação – assim como as de danças africanas para os hóspedes. E para quem gosta de dormir mais tarde, uma boa notícia: não há um horário para o término do café da manhã. 73/ 3671-4031, http://www.pontadesantoandre.com.br.

Onde comer

· Vanda (Pousada Vila Araticum)

Av. Beira-Mar, 2550 (Praia de Sto. André), acesso pelo km 46 da BA-001 p/ Belmonte, 1 km da Vila de Sto. André, 73/3671-4067. Cc: A, D, H, M, V; Cd: M, R, V. 3ª/dom 12h/22h; jan/fev, jul e dez: 2ª/dom 12h/22h. Baiana. Filho da fundadora, a falecida Vanda, o chef Evandro Magno comanda o restaurante, que até setembro de 2012 funcionava em Porto Seguro. A estrela da casa é a gran moqueca: badejo, camarão, polvo e lagosta cozidos em azeite de dendê, leite de coco artesanal, biri-biri (fruta de sabor cítrico) e coentro.

Jacumã (pousada)

Av. Beira-Mar, s/n (Praia de Sto. André), 1 km, 73/3671-4171. Cc: A, D, M, V; Cd: M, R, V. 3ª/dom 11h/22h; jan/fev e nov/dez: 2ª/dom 11h/0h. Variada. Na pousada de mesmo nome, o restaurante ocupa um quiosque de sapê próximo da praia; ao lado há um bonito jardim, que ganha iluminação à noite. Boa parte da matéria-prima é trazida da Itália – país do proprietário, Stefano. Destaque para as massas: nhoque, tagliatelli e spaghetini são produzidos na casa.

Gaivota

Av. Beira-Rio, 39 (Praia de Sto André), 73/3671-4144. Cc: A, D, M, V; Cd: M, R, V. 2ª/dom 10h/21h; jan/fev, jul e dez: 2ª/dom 10h/23h. Fecha maio. Pescados. Inaugurado em 1986, é o mais tradicional da cidade. O ambiente simples tem toalhas brancas e flores vermelhas sobre as mesas, em vasos de coco seco; das janelas vê-se o Rio João de Tiba. Entre os pratos, filé de dourado ao molho de camarões e purê de batata.

· Maria Nilza

Acesso pelo km 33,5 da Rod. BA-001 (Praia Guaiú), 16 km, 73/3671-2047. 2ª/dom 9h30/16h. Pescados. Barraca de praia próxima do rio rústica, mas cheia de charmes: toalhas de renda, cafezinho em louça inglesa e deliciosas redes para descanso. Faça os pedidos com antecedência – e, enquanto os pratos ficam prontos, deixe-se levar pela conversa agradável Maria Nilza e pela paisagem da praia.

O que fazer

· Oficina do Sabor

As cocadas, bolos, licores e doces de compota típicos da Bahia fazem sucesso. Todas as tardes, a partir das 17h, o local abre para um chá que acompanha tapiocas, cuscus e doces variados – custa R$ 20 por pessoa. Vende também artesanato feito por crianças e jovens da região.

BA-001, km 49 (Vila de Sto. André), 3671-4168. 2ª/dom 8h/18h.

· Passeio de barco até os recifes

Parte do Rio João de Tiba e vai até áreas preservadas de recifes de coral, em alto mar, onde é possível avistar várias espécies marinhas – os sortudos chegam a ver tartarugas e golfinhos. É indispensável o uso de tênis ou sandália emborrachada; há empréstimo de snorkel. Os destinos mais comuns são os recifes do Araripe (1h30), das Alagadas (50 minutos) e de Coroa Alta (50 minutos). Os passeios podem durar até quatro horas e custam R$ 60 (9142-1004, com Carlindo). Casais podem reservar um tour exclusivo por R$ 200.

· Passeio de barco pelo Rio João de Tiba

O barco sobe o rio e, num trajeto de três horas, é possível observar a flora e a fauna da Mata Atlântica nativa, além de manguezais. R$ 60 (casais podem fechar o barco por R$ 200). Carlindo, 9142-1004.

· Praia Santo André

A praia do vilarejo concentra a maior parte das pousadas e hotéis da região. A paisagem é mais encantadora junto à foz do Rio João de Tiba (também própria para banho), ao sul . Areia clarinha e mar manso.

· Praia das Tartarugas

Continuação de Santo André, também com areia branca. Em dias de sol, o mar amanhece num azul claro exuberante e mostra extensas faixas de corais. O nome tem motivos óbvios: é comum ver tartarugas no meio da água. Acesso pela Pousada Fazenda Amendoeira, que conta com restaurante aberto ao público. 3 km.

· Praia da Ponta de Santo Antônio

Da praia pode ser vista a estátua de Santo Antônio, com 15 m, localizada no alto de um morro. Perto da foz do rio, as águas são mais escuras – mas não menos calmas e mornas. Acesso por estrada sinalizada após a Vila de Santo Antônio. 9 km.

· Praia Guaiú

Uma das mais belas da região. A longa orla tem areia fina e clara que contrasta com os diversos tons de verde e azul do mar. O Rio Guaiú surge como uma enorme piscina, ótima para banho em água doce. E o mais famoso ponto de apoio é a barraca da Maria Nilza, que vende um tradicional pastelzinho de siri. 16 km.

Vida Noturna

Duas novidades fizeram nascer hábitos boêmios na pacata Santo André. À margem do Rio João de Tiba fica o Bar do Rio (Av. Beira-Rio, 3, 9129-6540, 2ª/6ª 17h/23h30, sáb 14h/23h30), onde hambúrgueres artesanais e pratos com massas acompanham a cerveja gelada – uma vez por semana, a noite é embalada por música ao vivo. A poucos metros, à beira-mar, fica o Casapraia (acesso pelo km 45 da BA-001, 3671-4155, 3ª/dom 10h/0h), antigo restaurante e, agora, barraca pé na areia que serve drinques, petiscos e pequenas porções de pratos criados pelo chef Fernando de Souza. Todas as sextas, às 20h30, há sessão de cinema ao ar livre.