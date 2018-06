As festas totalmente personalizadas, com cardápios adaptados para o perfil dos noivos, são uma tendência. A ideia é abandonar o formato tradicional de coquetel e jantar formal e buscar alternativas que traduzam melhor os gostos do casal.

Neste contexto, a pizza foi conquistando aos poucos seu espaço no universo de casamentos. Há algum tempo a massa surgiu como opção de lanche da madrugada para repor as energias dos convidados que se esbaldavam na pista de dança. Depois, passou a ser servida em versões gourmet mini, como aperitivos em festas com serviço finger food. E agora, a tendência é trocar o jantar formal pelo rodízio de pizza.

Muitas noivas – e convidados – ainda torcem o nariz para a proposta. Mas acredite: sim, é possível servir pizza de maneira sofisticada. O segredo está na apresentação dos pratos e, principalmente, na qualidade do serviço.

O sistema rodízio funciona melhor em festas com números maiores de convidados. Já mini weddings podem contar com o sistema buffet, em que as opções de pizza são preparadas em frente aos convidados e servidas em estações.

São muitas as vantagens por aderir ao formato. O custo mais baixo, a possibilidade de uma recepção mais descontraída e, claro, o fator inovação, são pontos decisivos para levar os casais a optarem pela substituição do jantar formal.

É importante frisar que, para festas, o rodízio deve ser diferenciado. O serviço começa com entradas – normalmente saladas, focaccias ou brusquetas. Depois são servidas as pizzas salgadas. Neste momento é interessante fugir do óbvio e apostar em um cardápio que una qualidade e criatividade. Invista em um buffet com massas artesanais, bons molhos e recheios variados. Servidas em um segundo momento, as pizzas doces ocupam o posto de sobremesa.