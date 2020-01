Regina Duarte aceitou fazer “teste” na Secretaria de Cultura

A atriz Regina Duarte fará um “teste” na Secretaria de Cultura do governo federal após convite feito pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido). A decisão teria sido fruto de uma reunião ocorrida entre eles nesta segunda-feira (20), no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada à coluna da jornalista Mônica Bergamo na Folha.

“Nós vamos noivar, vou ficar noiva, vou lá conhecer onde eu vou habitar, com quem que eu vou conviver, quais são os guarda-chivas que abrigam a pasta, enfim, a família. Noivo, noivinho”, afirmou a atriz. “Quero que seja uma gestão para pacificar a relação da classe com o governo. Sou apoiadora deste governo desde sempre e defendo a classe artística desde os 14 anos”, finalizou.

O Palácio do Planalto apenas confirmou que Regina irá a Brasília na quarta-feira (22) para conhecer a estrutura da Secretaria Especial de Cultura. Ainda não foi cravado que assumirá o cargo. “Após conversa produtiva com o presidente Jair Bolsonaro, Regina Duarte estará em Brasília na próxima quarta-feira, 22, para conhecer a Secretaria Especial de Cultura do governo federal”, afirmou a nota.