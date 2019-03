Policiais são presos acusados pela morte de Marielle e Anderson

A dois dias de completar um ano do assassinato da vereadora Marielle Franco (Psol) e do motorista Anderson Gomes, a polícia prendeu um policial militar reformado e um ex-policial reformado pelo envolvimento no crime. Segundo o jornal O Globo, um dos presos foi o sargento reformado da Polícia Militar Ronnie Lessa, de 48 anos. O outro foi o ex-policial militar Elcio Vieira de Queiroz, que estaria com Lessa durante o crime.

A prisão preventiva foi decretada pelo juiz-substituto do 4º Tribunal do Júri Guilherme Schilling Pollo Duarte, após denúncia do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) do MPRJ. A principal prova foi encontrada na quebra de sigilo de Lessa, quando a polícia descobriu que ele monitorava a agenda de Marielle.

As prisões foram efetuadas às 4 horas da manhã, quando os policiais foram até a casa de Lessa, em um condomínio na Barra, Rio de Janeiro.