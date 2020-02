Plantas naturais: as mais indicadas para cada ambiente

As plantas trazem boas energias e mudam a vibração de qualquer lugar. Além disso, incrementam a decoração e deixam a sua casa ainda mais charmosa. Para cada cômodo, tem uma espécie ideal de planta natural. Saiba quais são e aprenda a decorar os diferentes ambientes da sua casa:

Begônia: a de flores rosadas vai muito bem em local levemente sombreado. Já a alaranjada adapta-se melhor a terraços com muita luz.

Ave-do-paraíso: ideal para arranjos de mesa, ela dura bastante mesmo depois de cortada.

Lírio da paz: ideal para o interior da casa, o lírio se adapta tanto ao sol quanto à sombra, embora prefira ficar num cantinho fresco, sem sol direto. Vale lembrar que ele não resiste ao frio do ar-condicionado.

Crisântemo: bem iluminada, a cozinha tem as condições ideais para essa espécie. Evite colocar o vaso próximo do fogão ou da geladeira.

Hortênsia, orquídea e violeta: essas plantas são perfeitas para banheiros porque gostam da umidade do local. A hortênsia traz paz ao ambiente. Se puder gastar um pouquinho mais, a orquídea é uma ótima opção e requer pouca manutenção. Quem tem pouco espaço no banheiro pode optar pelas violetas, disponíveis em dezenas de cores lindas.

Azaleia e bromélia: salas iluminadas e bem arejadas são ambientes ideais para as azaleias. Elas florescem na primavera, mas permanecem o ano todo verdinhas. Você encontra essa flor em várias cores e nas versões simples (com apenas cinco pétalas) e dobrada (com várias camadas de pétalas). Se a janela da sua casa recebe pouca luz, uma bromélia pode ser a melhor escolha.