Pais da menina Ágatha falam pela 1ª vez sobre a morte da filha no Encontro

O “Encontro com Fátima Bernardes” conversou com os pais da menina Ágatha Vitória Félix, na manhã desta terça-feira (24). No programa, Vanessa, a mãe da criança, deu um depoimento emocionante, contando detalhes do momento em que a garota de 8 anos levou um tiro dentro de uma kombi no Complexo do Alemão, na noite de sexta-feira (20).

A apresentadora evitou interferir e fazer muitas perguntas aos pais. Antes de chamá-los ao palco, Fátima pontuou: “É muito duro, difícil e delicado, mas precisamos contar essa história”. O pai Adegilson tentou começar a explicar o ocorrido, mas muito emocionado não conseguiu continuar. Então, a mãe contou o que aconteceu naquele triste dia:

“Minha filha, minha pequena, minha perfeita. Naquele dia, juntas como sempre, indo para casa com a minha irmã. Ela no meu colo. Eu tenho que ter forças para falar por ela, porque a justiça divina está sendo feita e está mexendo com a justiça dos homens. Eu tenho que falar por ela, estou aqui por ela”, disse Vanessa. “Minha filha era perfeita, desenhava, era estudiosa, obediente. Eu admirava a obediência. A gente se escondia para não acontecer o que aconteceu. A gente se escondia no box do banheiro. A minha princesa. Ela era perfeita. Estou aqui para dizer que ela era perfeita”.

No desabafo, Vanessa ainda falou: “Meu anjinho foi para o céu. Estou chorando com outras mães. Quando via outras notícias, eu também chorava. Ela está no céu, eu sei disso. Estou tendo forças. Todo mundo que está transmitindo essa força, essa oração está chegando ao céu”

O “Encontro”, que tem feito a cobertura sobre o caso de Ágatha, recebendo moradores dos morros do Rio de Janeiro, além especialistas de segurança pública, foi o primeiro programa de televisão a receber os pais de Ágatha para uma entrevista.