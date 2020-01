Os melhores memes do primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo Feminina

O Brasil estreou oficialmente na Copa do Mundo Feminina 2019 neste domingo (9), contra a Jamaica. Com a transmissão ao vivo pela Rede Globo, Band e outros canais especializados em esporte, a competição ganhou o primeiro lugar entre os assuntos mais comentados do Brasil no Twitter. E muitos dos comentários foram feitos com o estilo único do brasileiro: memes.

Como os tuítes mostram, as pessoas estão entusiasmadas com a presença da seleção brasileira em campo. Mesmo com Marta fora do primeiro jogo, outros nomes ganharam elogios, como Bárbara pelas defesas espetaculares e Cristiane pelos três gols que nos deram a vitória!

Com toda essa admiração pelas jogadoras, os memes são exatamente sobre isso. Parece que os internautas tinham perdido a esperança depois da eliminação da seleção masculina pela Bélgica, na Copa do Mundo de Futebol Masculino 2018, e agora tudo parece estar em seu devido lugar com o show que das jogadoras brasileiras já na primeira disputa.

Confira os memes:

eu torcendo pro brasil mas mó feliz por toda as seleções femininas na copa#GuerreirasDoBrasil pic.twitter.com/f39vWCJKJP — thais (@karlajauregx) June 9, 2019

https://twitter.com/dandressao/status/1137726573988208640

Eu vendo as defesas da Bárbara /// vendo as defesas da goleira da Jamaica #GuerreirasdoBrasil pic.twitter.com/GnViocrEX6 — Mily-ga📞⚽ (@milycristinaa11) June 9, 2019

https://twitter.com/Maisoumenos_s/status/1137722706344992769

que jogo limpo, meus amigos. Você mal vê alguém no chão. Já se fosse a seleção masculina… #GuerreirasDoBrasil pic.twitter.com/kr8bavHVcI — carol (@carolliveirab) June 9, 2019

as garotas saindo do campo sabendo q já ganharam a taça do meu coração #GuerreirasDoBrasil pic.twitter.com/Vgc6EffGOb — 𝓝𝓮𝓮𝓭𝔂 ❁ (@sheeranwhore) June 9, 2019

não quero ninguem me perguntando porque minha unha está pequena #GuerreirasDoBrasil pic.twitter.com/6loe4vsH5U — ᴋᴇᴍɪ (@capkemi) June 9, 2019

Eu falei que nunca mais ia surtar por futebol e aqui estou eu #GuerreirasDoBrasil pic.twitter.com/UpbUVPGbAF — ️ ️ ️️ ️ؘBTS IS COMING (@eyesjiminshi) June 9, 2019

Eu não vejo uma jogadora dessas caindo no chão, isso sim que é jogo #GuerreirasDoBrasil pic.twitter.com/cCb6R1Enrp — AMORZINHA (@Srie49205151) June 9, 2019

* seleção masculina erra um gol* eu: burro do caralho, não sabe jogar bola sai do campo *seleção feminina erra um gol* eu: acontece fadinha, isso faz parte do jogo#GuerreirasDoBrasil — th (@hitholdtight) June 9, 2019

https://twitter.com/Lucas_gha/status/1137725969094053888

Eu em 2018

"Nunca mais assisto um jogo se quer do Brasil " Seleção feminina: a Eu:

#GuerreirasDoBrasil #BRAxJAM #CopadoMundodeFutebolFeminino Brasil x Jamaica pic.twitter.com/eGS2GqBYNk — amor da sua vida (@talitabraga__) June 9, 2019

Técnico da Jamaica vendo que a Marta não ia jogar // técnico da Jamaica vendo que não tem só a Marta de jogadora no time #GuerreirasDoBrasil pic.twitter.com/857N6wNd7U — mavis (@minajeddy) June 9, 2019

Seleção Feminina nesse exato momento #GuerreirasDoBrasil pic.twitter.com/pRARRO8Ezb — EU VI O SHAWN MENDES (@Iasmymy) June 9, 2019

https://twitter.com/HelpDeuss/status/1137735702135955456

eu feliz pelas meninas da seleção estarem ganhando de 3×0 // eu triste lembrando que as meninas da jamaica estao perdendo de 3×0 e que devem estar super tristes por isso #GuerreirasDoBrasil pic.twitter.com/MVjNHXyNjQ — venisios 🌈⃤ (@godznss) June 9, 2019

A coroa é pesada mas vc se acostuma #GuerreirasDoBrasil pic.twitter.com/HlaWLT0YnG — caroline (@carolinea1m) June 9, 2019