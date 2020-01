Os melhores memes da Black Fraude brasileira

A sexta-feira mais aguardada do ano chegou, com seus descontos e promoções imperdíveis. Ao menos, em teoria. De olho nas ofertas, alguns consumidores se tornaram verdadeiros fiscais do Procon, verificando se aquele precinho camarada era mesmo genuíno ou apenas uma artimanha das lojas para enganar os desavisados.

E como tudo no Brasil acaba em meme, é claro que com a Black Friday não poderia ser diferente. Teve restaurante fechando bem antes do horário, descontos de um centavo e até biscoito sendo vendido pela metade do triplo (!!!) na “Black Fraude” do twitter brasileiro.

Confira:

a maior fraude de tds eh a americanas colocando o preço do trakinas como se fosse 9 reais a unidade #blackfraude pic.twitter.com/BPctS4YY79 — s (@jetblwckhearst) November 27, 2019

Abriu a promoção da roleta de R$1,00 do @ifoodbrasil

Menos de um minuto todos os restaurantes participantes misteriosamente fecharam#BlackFraude pic.twitter.com/OG7YJBkRe5 — Grant (@sellkies) November 29, 2019

Eu vendo os produtos aumentando de preço pra chegar na black Friday e abaixar voltando pro preço normal dele #blackfraude pic.twitter.com/xzIKEH45gC — miguel 💎🤙 (@umleaozin) November 27, 2019