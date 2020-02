O que fotos de gatinhos dizem sobre você

Segundo pesquisadora, fotos têm função social que extrapola o lazer

Foto: Getty images

Eles estão por toda parte – ou, pelo menos, na internet. São as fotos, vídeos e memes de gatinhos, vistos e compartilhados por praticamente todo mundo com uma conexão à rede. Pode parecer bobagem, mas, para a pesquisadora britânica Kate Miltner, o assunto é sério, e virou tema de mestrado. A partir do caso de dois sites de humor, o 9Gag e o I Can Haz Cheezburger, conhecidos por propagar esse tipo de piada, Kate investigou o fenômeno dos memes – aquelas imagens, em geral humorísticas, que podem ou não trazer texto e que se espalham rapidamente pela rede.

Ela descobriu que essas simpáticas peças de humor têm uma função social que extrapola o lazer. Segundo Kate, ao compartilharmos e consumirmos os memes – seja de gatinhos, seja com outros personagens -, estamos satisfazendo necessidades primárias como a expressão de emoções e o desejo de pertencimento a grupos. Entender a graça em certas montagens também é sinal de pertencimento a um grupo e domínio de um conhecimento específico. Utilizando memes, somos capazes, inclusive, de manter diálogos inteiros: uma pessoa posta uma certa imagem na página de outra, que responde com um outro, e assim segue.

Por isso, quando alguém te mandar uma foto de um gato filhote com um balão em forma de coração, pode se emocionar: é uma forma de a pessoa dizer que gosta de você.