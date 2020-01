No aconchego do lar

Arco-íris

As cores do ambiente são importantes para o bem-estar dos moradores. Tons quentes e terrosos, por exemplo, aquecem o cômodo. Já os frios, como azul e lilás, são sinônimos de tranquilidade e ideais para áreas de descanso, como os quartos. Outra opção é combinar pintura com papéis de parede com estampas delicadas, que também ajudam a criar um clima agradável.