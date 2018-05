Livros de poesia para presentear mulheres inspiradoras

Livros podem ser uma grande fonte de autoconhecimento. Selecionamos as obras abaixo, coletâneas de poesia, como sugestão para presentear mulheres inspiradoras, com mensagens que reforçam respeito e empoderamento.

Confira a lista:

A autora Clarice Falcão se inspirou nas quatro fases da lua – minguante, nova, crescente e cheia – para compor um conjunto de poesias que mescla ilustrações com estrofes que englobam desde o seu medo até a paixão e a alegria. Além disso, a obra é escrita e publicada inteiramente com a caligrafia da autora.

*Pó de Lua, de Clarice Freire

R$ 34,90 – Editora Intrínseca

Primeira obra literária de Ryane Leão, ela é responsável pelo perfil do Instagram “Onde jazz meu coração” que contabiliza mais de 150 mil seguidores. Segundo a própria descrição da autora em seu perfil na rede, ela escreve “poesias sobre mulheres infinitas”. Ryane descreve sua primeira obra como um instrumento de resistência. “A poesia é minha chance de ser eu mesma diante de um mundo que tanto me silencia. É minha vez de ser crua. Minha arma de combate. Nossa voz ecoada. Nossa dor transformada. Nela eu falo sobre amor, desapego, rotina, as cidades que nos atravessam, os socos no estômago que a vida dá, o coração desenfreado, a pulsação que guia as estradas, os recomeços, os dias, as noites, as madrugadas, os fins, os jeitos que a gente dá, as transições, os discos, os tropeços, as partidas, as contrapartidas, os pés firmes que insistem em voar, e tudo isso que é maluco e lindo e nos faz ser quem somos”.

* Tudo nela brilha e queima: poemas de luta e amor, de Ryane Leão

R$ 34,90 – Editora Planeta do Brasil

Com mais de 1 milhão de exemplares vendidos segundo a editora Planeta, o livro traz um conjunto de poemas que falam sobre a feminilidade, abuso, violência, amor e a perda. Retratados através de ilustrações feitas pela escritora nascida na Índia, a obra é divida em quatro partes que relatam a sobrevivência da escritora e sua maneira de lutar contra seus demônios.

*Outros jeitos de usar a boca, de Rupi Kaur

R$ 31,90 – Editora Planeta

Da mesma autora de “Outros jeitos de usar a boca”, nesta obra os poemas são voltados para temas como crescimento e cura. Ela descreve a sua jornada como mulher vista por meio das fases de uma flor _murchar, cair, enraizar, crescer e florescer.

*O que o sol faz com as flores, de Rupi Kaur

R$ 34,90 – Editora Planeta

Desconstruindo os estereótipos femininos, a autora aborda em seus poemas a mulher real e seus problemas.

*Um útero é do tamanho de um punho, de Angélica Freitas

R$ 19,92 – Editora Grupo Companhia Das Letras

Pela perspectiva da escritora, ela narra com suas poesias os prazeres, sensações, angústias, provocações e inquietações das mulheres negras no cotidiano. Abordando pontualmente a questão racial, Mel problematiza o preconceito e a solidão da mulher dessa mulher.

*Negra Nua Crua, de Mel Duarte

R$ 30,00 – Editora Subsolo

