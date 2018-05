Hoje será nossa primeira viagem juntos. Quando ela perguntou onde estava minha mala, mostrei a minha pasta e disse: tá aqui, amor! Ela começou a rir, eu ri com ela. Ela não parava de rir. Eu fui me desesperando… Eu sei, Miami é longe, mas são apenas três dias. E lá não faz frio. Bem, vai dar certo. Quando estamos juntos, tudo da certo! #eueela #olhaamaladela

