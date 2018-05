Lembrancinhas para despertar a criatividade dos pequenos artistas

Ainda não sabe o que vai entregar aos convidados na próxima festa do seu filho? Na dúvida, é sempre em apostar em um clássico. E quando se trata de lembrancinhas, a regra também vale. Alguns mimos são verdadeiros coringas: funcionam para qualquer tema de festa e são sucesso absoluto entre crianças de todas as idades.

Fáceis de preparar e bastante econômicos, os kits de pintura são escolhas certeiras, pois estimulam a criatividade, a atenção e a coordenação motora.

Você pode incentivar as crianças a decorar porta-lápis em uma oficina realizada durante a festa. No final do evento as peças produzidas são entregues como lembrança do evento.

Kits portáteis de pintura são presentes ótimos para distrair as crianças durante viagens ou passeios. Os pais irão agradecer! Eles podem ser produzidos em tecidos, latas ou tubos de papelão.

Jogos de pintura com tinta também sempre fazem sucesso entre os pequenos. Para os menores, inclua aventais e quadros para serem pintados com os dedos ou com carimbos. Para crianças maiores de 5 anos as melhores opções são peças de roupa, acessórios e outros objetos que possam ser personalizados. Distribua também jogos de pinceis e maletas com diferentes opções de tinta guache.

Seja qual for o tipo de lembrancinha escolhida, é importante estar atento à escolha dos materiais entregues aos pequenos. Tome o cuidado de usar produtos que não causem alergia ou, se possível, materiais comestíveis.