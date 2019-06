Karol Pinheiro lançou tendência no quesito lembrancinha de casamento!

A jornalista e influenciadora digital Karol Pinheiro se casou com Arthur Pezzi na tarde do último sábado, 1º, no Haras Vila Real, em São Paulo.

O #kasamento foi um dos assuntos de destaque nas redes sociais neste fim de semana, especialmente pelo vestido da noiva. Assinado por Emannuelle Junqueira, o modelo era nude, tingido no chá, com bordados e um cinto preto.

Apesar da decoração exuberante e dos looks lindos dos noivos, um dos elementos da festa que mais chamaram a atenção dos fãs foi a lembrancinha escolhida pelo casal.

O casal garimpou vários exemplares de livros em um sebo, todos do gênero romance. Dentro de cada obra foi colocado uma marcador de página personalizado com os dizeres: “Obrigada por fazer parte da nossa história de amor… Agora leve esta outra para casa!”

Além de simples e econômica, a ideia traz uma bonita mensagem de incentivo à leitura e sustentabilidade, pois contribui para uma menor produção de lixo. Amamos!