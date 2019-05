Idosa se emociona ao reencontrar cão de estimação perdido

O reencontro entre Alaíde das Neves, de 80 anos, e o cãozinho Billy comoveu a internet. Após passar três dias desaparecido no Guarujá, litoral de São Paulo, o cachorro foi encontrado pela família da idosa.

A neta de Alaíde, Steffanie Rodrigues, registrou o momento em que o animal de estimação voltou para casa. “O Billy está conosco há quatro anos e é amigo inseparável da minha avó”, disse ao G1.

–

Billy é da raça shitzu e escapou da casa da família enquanto a mãe de Steffanie saía para ir à feira. Quando soube do sumiço, Alaíde chorou muito e passou a perguntar com frequência se conseguiriam reencontrá-lo. “Ficamos com medo de que ela piorasse de saúde caso ele não voltasse. Ela chorava de soluçar com falta dele”, contou Steffanie ao G1.

Após gravarem um vídeo pedindo a devolução do cachorro, um cabeleireiro da vizinhança entrou em contato e avisou que tinha visto Billy com uma mulher. A neta de Alaíde foi à casa indicada e chamou Billy pelo nome. O cachorrinho a reconheceu na hora, e a moça que o havia recolhido entendeu a situação e o devolveu à família.

–

Ao reencontrar o companheiro de quatro patas, dona Alaíde não conseguiu esconder a emoção. “Meu menino da vovó, meu cachorrinho”, dizia em um vídeo gravado pela neta. Ela agora fica o tempo todo perto dele, para evitar outra fuga. “Vemos tanta gente que judia de animais, que machuca. Cachorro é tão inocente. Não esperava essa mobilização para encontrar o Billy. Minha avó está mais tranquila”, finalizou Steffanie.