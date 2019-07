Horóscopo da semana: não deixe passar as oportunidades

A penúltima semana de julho fluíra de forma razoável, diferentemente do restante do mês, segundo a astróloga Serena Salgado, do Astrocentro. Seu primeiro momento mais importante será quando a Lua ficará minguante em Touro, no dia 24. “Touro fala muito de prosperidade e prospecção de coisas duradouras. Reavalie suas ações para ver o que pode estar indo na contramão do ganhar”, diz Serena. Ela também recomenda desapegar-se de coisas supérfluas, que só ocupam espaço.

Mas, antes disso, o Sol entrará em Leão no dia 22, trazendo mais energia, confiança e bem-estar. Ao mesmo tempo, a Lua em Áries, Marte também em Leão e Júpiter em Sagitário farão desse dia muito propício para expandir a positividade. Contudo, essa expansão pode ser interrompida por pensamentos negativos. Portanto, não deixe passar a oportunidade de reflexão trazida pela já mencionada Lua em Touro.

No dia 26, o satélite formará um trígono com Saturno e a busca por estabilidade e pragmatismo será prioritária. Já no fim de semana, seja livre para voar da maneira que preferir.

Abaixo, as previsões de Serena para cada signo. Para uma melhor compreensão, faça a leitura do signo solar e ascendente:

Áries

Arianas começarão a semana muito bem, cheias de vontade de viver e bom humor. Será uma fase de muita abertura de caminhos e criação de novos planos. Só não se esqueça de dar mais atenção às questões financeiras. Expresse-se de maneira mais pragmática, sempre buscando manter a estabilidade. Aproveite a energia do fim de semana para socializar.

Touro

Ainda que os primeiros dias da semana comecem de modo positivo, você pode esbarrar em algumas frustrações pessoais. Uma boa meditação ou exercício físico pode melhorar sua sintonia com o bem-estar. A Lua em seu signo também pode trazer inseguranças, portanto faça um balanço do que precisa ser mudado. Apesar disso, sua criatividade trará novas ideias e, com otimismo, as sementes que você plantar darão frutos.

Gêmeos

Novidades agitarão seus dias. Você terá a oportunidade de se engajar em cursos ou realizar um trabalho em equipe. Mas não deixe de tirar um minuto para respirar e aproveitar sua própria companhia. Valorize a observação e a quietude, pois logo sua rotina voltará a ser movimentada e cheia de atividades.

Câncer

O Sol em Leão iluminará seu setor financeiro, portanto deixe sua insegurança de lado para poder crescer com as propostas que surgirão. Se sente falta da companhia de pessoas queridas, tente criar uma ocasião para tê-las por perto. Atividades mais caseiras podem reunir a família, bem do jeito que você gosta.

Leão

É o início de sua fase mais positiva do ano, que vem para iluminar sua vida. O inferno astral fica para trás e conquistas surgirão no seu horizonte. Mantendo os pés no chão, você conseguirá enxergar o que precisa modificar em sua vida, antes de retornar ao ânimo de sempre para sair com os amigos ou fazer planejamentos.

Virgem

Fique atenta aos insights de sua mente, pois eles podem indicar atitudes que podem ser tomadas para melhorar relações familiares. Atividades terapêuticas trarão um equilíbrio interno ótimo para aguçar sua percepção das portas que se abrem em seu caminho. Fé e praticidade serão as chaves para lidar com limitações que, no fundo, são apenas internas.

Libra

O Sol em Leão e a Lua em Áries afetarão suas relações sociais, aflorando seus dons comunicativos. Controle o ciúme e a cobrança para não azedar os vínculos afetivos. A desordem pode estar bloqueando conquistas. Ponha a mão na massa e, de forma independente, conseguirá aquilo pelo que tem batalhado. Valorize a paz espiritual.

Escorpião

Aproveite o novo fluxo de energia com que os astros lhe presentearão para dar uma sacudida na poeira e sair da rotina. É hora de experimentar e se desafiar, escorpiana! Seu setor profissional estará iluminado, mas, por outro lado, a mesmice da vida afetiva pode lhe incomodar. Aos poucos, você verá que estabilidade não é sinônimo de tédio.

Sagitário

A combinação da Lua em Áries com o Sol em Leão revigorarão suas energias, favorecendo sua produtividade. Isso não quer dizer que você deve jogar tudo para o ar. Nada de abandonar totalmente a disciplina! Se está comprometida, aproveite o final de semana para dividir bons momentos com a pessoa amada.

Capricórnio

Com organização, você conseguirá se livrar das amarras que estão impedindo sua expansão. Se preciso, faça uma lista de coisas que quer e pode melhorar. O Sol em Leão resgatará seu ânimo, lhe dando novas forças para enfrentar quaisquer dificuldades. No fim de semana, quebre a rotina e dê uma chance ao novo.

Aquário

Você terá maior iluminação e direcionamento em relação aos seus desejos afetivos. Com muita garra, alcançará aquilo que tem buscado. Melhorias no lar podem dominar sua atenção por algum tempo, mas não impedirão que sua semana termine de forma leve. Cheias de confiança e alegria, as aquarianas passarão ótimos momentos no sábado e domingo.

Peixes

O Sol afetará seu cotidiano, portanto deixe os hábitos de sempre de lado nessa semana. É hora de sair dos bastidores e assumir o papel de protagonista. Se tem pendências com amigos, procure resolvê-las durante esse período. Precisando relaxar, opte por passeios ao ar livre. O contato com a natureza deixará seu espírito mais leve.

