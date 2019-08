Horóscopo da semana de 12 a 18 de agosto: menos expectativas e mais ação

A semana se inicia com a Lua transitando para o signo de Capricórnio. “Será o encontro da Lua com Saturno, que também está em Capricórnio. Então teremos que fincar os pés no chão e acalmar o coração, pois a semana astral começa tensa”, explica a astróloga Serena Salgado, do Astrocentro.

Mas após toda tempestade vem a calma e logo o período complicado dá lugar a momentos de mais leveza. Ainda assim, será preciso cuidado com a comunicação durante o dia 14, quando Mercúrio em Leão se opor à Lua. Emoções mal resolvidas podem criar conflitos.

A Lua cheia em Aquário do dia 15 pede por mais desapego e liberdade para sair da rotina. Já a chegada do fim de semana será regida pela máxima de que menos é mais. Dosar as expectativas e ilusões pode poupar muitas frustrações.

Abaixo, as previsões de Serena para cada signo. Para uma melhor compreensão, faça a leitura do signo solar e ascendente:

Áries

Para as arianas, a tensão da semana se concentrará na área profissional. As pendências poderão ser muitas, mas não deixe a ansiedade tomar conta para que as coisas possam fluir bem. Logo seu temperamento estará melhor outra vez. Talvez surjam oportunidades para trabalhar em novos setores. Se sentir que o mau humor está voltando, invista na própria companhia. Um pouco de introspecção será o remédio para avivar seu ânimo.

Leia a previsão completa para seu signo aqui.

Touro

A auto-cobrança para agir pode lhe deixar nervosa, mas também terá seus bônus e, a longo prazo, resultará em coisas boas. A Lua cheia trará para o setor profissional uma maior necessidade de inovação. Opte por deixar de lado as velhas fórmulas. Sentindo a sensibilidade muito aflorada? Não hesite em recorrer aos amigos em busca de conselhos. Se cuide para evitar afundar no baixo-astral.

Leia a previsão completa para seu signo aqui.

Gêmeos

A ligação tensa entre a Lua e Saturno afetará seu humor, lhe deixando irritadiça ou até mesmo triste. Mas a chegada da Lua cheia lhe dará um novo fôlego para criar e por em prática planos. Tire o máximo de proveito de encontros e parcerias que surgirem nesta boa maré profissional. E atenção para a área afetiva, pois suas expectativas podem não ser correspondidas.

Leia a previsão completa para seu signo aqui.

Câncer

Pendências afetivas do passado podem voltar para lhe assombrar. Contudo, será algo passageiro. Na Lua cheia, faça uma auto-reflexão profunda e analise quais mudanças realmente deseja para sua vida. Será o momento de dar o primeiro passo para se livrar da dependência dos outros. O turbilhão de emoções ao longo da semana será intenso, mas necessário.

Leia a previsão completa para seu signo aqui.

Leão

Atrasos testarão sua paciência na segunda-feira. A Lua cheia exercerá influência em seu campo afetivo e a palavra-chave desse período será renovação. Deixe velhos comportamentos para trás e invista em mais liberdade. O final de semana promete ser expansivo e você sentirá que tem mais energia e garra para ir em busca do que quer.

Leia a previsão completa para seu signo aqui.

Virgem

A energia astral pede que você seja menos restritiva consigo mesma. A falta de autoconfiança pode ser o maior obstáculo em seu caminho. Ao longo da semana você recuperará sua praticidade. Empacada diante de um problema, busque novas maneiras de alcançar a solução. Cuidado com irritações, possessividade e carência, pois elas podem azedar sua vida afetiva.

Leia a previsão completa para seu signo aqui.

Libra

Questões familiares ou domésticas exigirão sua atenção no começo da semana e você pode sentir certo estresse por causa disso. A Lua cheia trará oportunidades tanto de diversão quanto criativas, perfeitas para impulsionar suas ações. Saiba quando dizer não, mesmo se sentir dificuldade. Às vezes é preciso ser mais assertiva para não fazer papel de tola.

Leia a previsão completa para seu signo aqui.

Escorpião

A ligação entre a Lua e Saturno em Capricórnio afetará sua comunicação, criando desafios. Também será preciso melhorar o astral do lar ou o clima ficará pesado demais. A área financeira parece travada e você se preocupará um pouco mais com o dinheiro, mas calma, pois é coisa de momento. Para limpar a mente, invista em exercícios físicos.

Leia a previsão completa para seu signo aqui.

Sagitário

Será preciso fazer alguns malabarismos para lidar com as contas, mas sem desespero, pois não é nada duradouro. Suas relações sociais ajudarão a aliviar o peso dessas preocupações e a alegria volta aos poucos. Um astral positivo, aliás, será fundamental para lidar com questões complicadas que podem surgir no âmbito familiar.

Leia a previsão completa para seu signo aqui.

Capricórnio

Todos os holofotes estarão em você no começo da semana. Mas a ligação tensa entre os astros pode lhe causar algum estresse, portanto procure atividades relaxantes. A Lua cheia pode trazer luz e o início de uma fase melhor em seu campo financeiro. Cuidado com a influência das palavras alheias em sua vida. Ouça mais sua intuição e fique perto de quem lhe faz bem.

Leia a previsão completa para seu signo aqui.

Aquário

A semana pode começar de modo sufocante, mas se você deixar a atitude controladora de lado tudo melhorará. Pense menos e faça o que for possível ser feito. Novidades podem surgir em sua área afetiva. Tome cuidado com gastos e aproveite os momentos de socialização que surgirem no final de semana.

Leia a previsão completa para seu signo aqui.

Peixes

A energia de Capricórnio pode trazer apreensão e impaciência. Talvez ainda não seja agora que você terá as respostas que tem tanto esperado. Na Lua cheia, dedique-se a cuidar do seu emocional e aposte em atividades terapêuticas e espirituais como a meditação. E não se deixe levar tanto pelos sonhos ou poderá sofrer com desilusões.

Leia a previsão completa para seu signo aqui.

Leia também: Como as duas Luas Novas de agosto vão afetar seu signo