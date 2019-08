Como as duas Luas Novas de agosto vão afetar seu signo

Agosto traz Luas Novas em dose dupla. A primeira, inciada no final de julho, se estende pelos primeiros dias do mês. Já a segunda surge no céu a partir do dia 30. Ambas poderão afetar os signos, cada uma a sua maneira. Veja a seguir o que os fenômenos reservaram para sua vida:

Áries

21/3 a 20/4

O ângulo complicado entre Urano, a primeira Lua nova e o Sol em Leão podem trazer despesas imprevistas, exigindo moderação nos gastos. Já Marte e a Lua nova do fim do mês iluminarão o setor amoroso. Se estiver sozinha, fique atenta às pessoas ao seu redor.

Touro

21/4 a 20/5

A primeira Lua nova guiará sua atenção para assuntos domésticos para além do usual. E a segunda, do dia 30, estará favorável ao romance. Solteira ou casada, o momento será sublime e memorável. Se tem filhos, programe uma viagem de fim de semana com eles. Será garantia de bastante diversão. Ou então, inspirada pelo fenômeno, renda-se às atividades criativas. Os resultados poderão ser surpreendentes.

Gêmeos

21/5 a 20/6

Urano, o planeta das surpresas, em ângulo complicado com o Sol e a Lua nova, provocará atrasos repentinos em seus planos e grandes problemas com contratos. Como será impossível escapar das artimanhas imprevisíveis de Urano, redobre a atenção. Por outro lado, a Lua nova do dia 30 trará a oportunidade de concretizar planos relacionados ao lar.

Câncer

21/06 a 21/07

No começo do mês, Urano estará em uma angulação complicada com a Lua nova, podendo criar dificuldades temporárias em seu setor financeiro. A Lua nova do dia 30 será perfeita para passar um tempo longe de tudo na companhia de uma pessoa muito querida. Viajar sozinha também pode ser uma boa ideia.

Leão

22/7 a 22/8

Com o Sol no seu signo e Júpiter em perfeito ângulo com a Lua nova, a vida romântica promete, e você dominará o jogo. Já no dia 30, será a vez de a Lua nova iluminar seu setor financeiro, trazendo ótimas notícias sobre renda. Saturno irá garantir uma fase de duradoura estabilidade. Mas não saia de férias ou poderá perder alguns benefícios que o Universo preparou para você.

Virgem

23/8 a 22/9

Você começará agosto priorizando sua própria companhia. Durante a Lua nova, tire um tempo para refletir, avaliar objetivos e planejar os próximos 12 meses. Mas o grande momento virá com a Lua nova do dia 30 no seu signo. Você embarcará em um novo capítulo da sua vida. Marte lhe dará a coragem e energia necessárias para realizar seus sonhos e, juntamente com Vênus, fará das virginianas as mais favorecidas no amor.

Libra

23/9 a 22/10

O forte impacto da Lua nova do dia 31 de julho nos seus planos vai se estender até os primeiros dez dias de agosto. Urano, planeta das surpresas, estará na sua casa das finanças, o que poderá envolver gastos extras. Cuidado para não perder o controle da situação. Tudo deve melhorar no final do mês, quando o astro se alinhará com Marte. É possível que você receba algum dinheiro inesperado que lhe permita colocar o orçamento em dia. Ela também se encarregará de estimular sua criatividade. Experimente investir em algum hobby novo ou mesmo mudar a decoração da casa.

Escorpião

23/10 a 21/11

Se possível, tente não sair de férias nos dias após a Lua nova do dia 31. Oportunidades profissionais podem surgir e você não irá querer perdê-las. Já na Lua nova do dia 30, aproveite para relaxar e desfrutar a companhia da família e dos amigos. Fique bem atenta a todos ao seu redor. Alguém que você considerava simplesmente um amigo poderá dar sinais de que quer se tornar algo a mais.

Sagitário

22/11 a 21/12

Seu planeta regente, Júpiter, estará em ângulo perfeito com a Lua nova neste mês, fazendo com que os efeitos positivos dessa Lua a atinjam de maneira ainda mais forte. Você vai se sentir então feliz e completa. Seu momento de brilhar chegará no dia 30, com a Lua Nova e o Sol influenciando sua carreira. Poderá, finalmente, conquistar a tão almejada promoção ou até mesmo um bom aumento de salário.

Capricórnio

22/12 a 20/1

Se estiver tentando fechar um acordo financeiro importante, pode contar com os astros. Eles estarão agindo a seu favor durante a primeira Lua nova. No entanto, prepare-se para repensar o projeto porque os gastos poderão ser muito mais altos do que o valor que você estava programando. Se estiver estudando, a Lua nova do final do mês irá lhe assegurar posição de destaque pelos próximos 12 meses.

Aquário

21/1 a 19/2

Durante a primeira Lua nova, um amigo pode ser fundamental para lhe ajudar a encontrar um novo parceiro ou uma oportunidade especial. No final do mês, deverá deixar o romance um pouco de lado para focar nas finanças. Isso pode lhe parecer desagradável, mas tenha em mente que a Lua cheia do dia 30 promete bons frutos e muita sorte. Talvez você ganhe até prêmios em sorteios ou loterias.

Peixes

20/2 a 20/3

Para os primeiros dias do mês, a Lua nova trará brilho para sua área profissional. O período será muito produtivo e surgirão oportunidades incríveis de realizar novos projetos. Eles vão lhe trazer prestígio e reconhecimento, provando que seus esforços estão dando resultado. A Lua nova do dia 30 causará impactos positivos na esfera amorosa. Se estiver namorando, a tendência é de aumentar o grau de comprometimento da relação. Talvez vocês resolvam até mesmo ir morar juntos. Se for solteira, seu magnetismo irá ajudá-la a encontrar um par.

