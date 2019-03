Há cinco 5 anos, não teríamos tantas CEOs aqui, diz diretora de CLAUDIA

Guta Nascimento, diretora de CLAUDIA, deu as boas-vindas aos participantes da segunda edição do Fórum CLAUDIA #EuTenhoDireito e ressaltou a importância de ser possível reunir mais de duas dezenas de mulheres presidentes de empresa. “Há cinco anos, não teríamos 25 CEOs mulheres. E isso dá orgulho.”

A diretora de CLAUDIA também citou a coragem dessas executivas em contarem sobre suas trajetórias. “Uma coisa é falar da empresa, outra é falar de si mesma, de seus conflitos e dilemas. E isso é uma das coisas que esse evento tem de especial e diferente.”

Em nova edição do Fórum CLAUDIA #EuTenhoDireito, 25 mulheres presidentes de empresas estão reunidas em um mesmo palco nesta quarta-feira, dia 20. Em conversas mediadas por formadoras de opinião relevantes no mundo corporativo, as experiências mostrarão o protagonismo delas em alguns dos maiores negócios do Brasil e do mundo e também como conseguiram transpassar barreiras e perseverar em ambientes onde ainda são minoria.

Daí a necessidade de promover eventos que, como o Fórum CLAUDIA, criem um ambiente aconchegante para as mulheres trocarem experiências. Diante umas das outras, elas revelam as barreiras que enfrentam dentro e fora de corporação.

Apesar das particularidades da história de cada uma, relatada no palco, todas convergem para um objetivo em comum: a vontade de ajudar a outra e de mudar o cenário para quem está chegando. Vem daí a importância de discutir pautas com olhares múltiplos e vozes das mais diferentes origens, que tragam experiências diversas, criando assim um contexto mais global para tantos perfis femininos.