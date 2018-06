Há 24 anos, Diana usou este vestido para se vingar de Charles

Em junho de 1994, uma declaração do príncipe Charles causou controvérsia. Em um documentário para televisão, ele admitiu ter traído a princesa Diana durante o casamento deles, que durou de 1981 a 1992. Chamada de “princesa do povo”, Diana tinha conquistado a simpatia do povo britânico e do mundo todo. Charles, por sua vez, vinha tentando recuperar a simpatia das pessoas desde o anúncio do divórcio.

Mas a sempre chique Diana não se deixou abalar. Em vez de dar qualquer declaração sobre o tema, ela foi a um evento filantrópico da revista Vanity Fair usando um belíssimo vestido preto. O modelo jamais teria sido aprovado pelas regras da realeza – o que quer dizer que ela não poderia ter usado durante seu casamento. Justo, decotado e com os ombros de fora, o vestido exaltava a beleza de Diana. Os tablóides estamparam a foto de Diana na primeira pagina e nomearam a roupa de “o vestido da revanche”.

O divórcio de Charles e Diana levou quatro anos para ser concluído.