Para você que gosta de conhecer novas culturas e está aberta a novas experiências, temos a programação certa para seu final de semana.

O Festival Istambul Agora 2013 reúne o que há de mais atual na produção artística da cidade. A 2ª edição do projeto inclui uma mostra cinematográfica com obras de três cineastas turcos contemporâneos: Fatih Akin, Semih Kaplanoglu e Nuri Bilge Ceylan

As atrações serão diversas e a programação contará com shows, worshops, exposições, música e até teatro para as crianças.

O Festival começa amanhã!

Foto: Divulgação Amanhã, no dia 16 haverá um show do Yansinamalar, que abre a programação musical do festival às 21h no teatro do SESC Pompeia. A banda mistura elementos e instrumentos antigos da cultura turca com modernos.

Serão três unidades participantes do festival: CineSESC, Pompeia e Araraquara. A programação completa está no site da SESC.

Festival Istambul Agora 2013

Sesc Pompeia – rua Clélia, 93 | 11 3871-7700

Cinesesc – rua Augusta, 2075 | 11 3087-0500

Sesc Araraquara – rua Castro Alves, 1315 | 16 3301-7500

De 17 a 23 de maio