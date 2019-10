A Netflix divulgou quais são as grandes novidades de filmes e séries para o mês de novembro. A plataforma de streaming disponibilizará itens ecléticos, que vão de clássicos do cinema a continuações de séries famosas.

Entre os destaques estão o filme O Irlandês, com Robert De Niro e Al Pacino, e Deixe a Neve Cair, inspirado no livro John Green. Além disso, muitas continuações de grandes séries aclamadas pelo público estão dentre as estreias. A terceira temporada de The Crown chega à plataforma no dia 17 de novembro, e a segunda temporada de The End of the F***ing World estreia logo no início do mês. Além destes títulos, o mês de Novembro da Netflix está recheado de séries e filmes de Natal para entrar no clima da época festiva.

Confira abaixo na galeria 20 filmes e séries que estreiam na Netflix em novembro:

1. The Crown: Temporada 3 (estreia em 17/11): A série aborda a política, as rivalidades e os amores que marcaram o reinado da rainha Elizabeth II e fizeram história na segunda metade do século 20. Com a vencedora do Oscar Olivia Colman. (Reprodução/Netflix)

2. Queer Eye - Luz, Câmera, Japão! (estreia em 01/11): No Japão, os Cinco Fabulosos levam sua mensagem de autoestima e empatia aos participantes do programa e exploram a culinária e cultura do país. (Reprodução/Netflix)

3. Ninguém Tá Olhando (estreia em 22/11): Um anjo da guarda novato se rebela contra as regras do trabalho, decide agir por conta própria e faz descobertas chocantes sobre o mundo. Com Kéfera Buchmann, Victor Lamoglia (Parafernalha), Júlia Rabello e Leandro Ramos (Choque de Cultura). (Reprodução/Netflix)

4. American Son (estreia em 01/11): Um casal – ela negra e ele branco – têm que superar as diferenças na busca pelo filho desaparecido. Baseado na peça da Broadway. (Reprodução/Netflix)

5. Mandou Bem - Natal e Ano Novo: Temporada 2 (estreia em 22/11): Chegou o especial de Natal e fim de Ano de Mandou Bem , com ingredientes em falta, pedidos absurdos e sobremesas de aparência duvidosa. (Reprodução/Netflix)

6. Feliz Natal e Tal (estreia em 28/11): O estresse no final do ano só aumenta para um pai cabeça-dura (Dennis Quaid) quando a filha chega para o Natal com o novo namorado. (Reprodução/Netflix)

7. Comer Rezar Amar (estreia em 01/11): Liz decide recomeçar a vida depois do divórcio e viaja pelo mundo em busca de boa comida, espiritualidade e amor verdadeiro. Com Julia Roberts e Javier Bardem. (Reprodução/Netflix)

8. The End of the F***ing World: Temporada 2 (estreia em 05/11): Dois anos após James e Alyssa matarem um homem em sua louca viagem pela Inglaterra, uma mulher obcecada pelo morto deixa a prisão atrás de vingança. (Reprodução/Netflix)

9. Sugar Rush de Natal (estreia em 29/11): Na competição, confeiteiros correm contra o relógio na tentativa de preparar pratos natalinos de encher os olhos e comer rezando. (Reprodução/Netflix)

10. Hache (estreia em 01/11): Barcelona, anos 60. Helena (Adriana Ugarte) conquista o amor de um perigoso traficante de heroína e aprende o que é preciso para ascender no cartel. (Reprodução/Netflix)

11. Deixe a Neve Cair (estreia em 08/11): Na véspera de Natal, uma tempestade de neve muda as amizades, os amores e o futuro de estudantes de uma cidadezinha. (Reprodução/Netflix)

12. Drive (estreia em 01/11): Um famoso ladrão se alia a uma pilota de carros em um grande assalto que envolve um jogo de mentiras e autoridades com segredos inconfessáveis. (Reprodução/Netflix)

13. Atypical: Temporada 3 (estreia em 01/11): Novos desafios aguardam Sam no começo da faculdade, como fazer amigos e dar conta da agenda. (Reprodução/Netflix)

14. Nós Somos a Onda (estreia em 01/11): Liderados por um novo colega, um grupo de jovens decide lutar por um futuro melhor. Até que as coisas saem do controle. (Reprodução/Netflix)

15. O Irlandês (estreia em 27/11): A saga épica de Martin Scorsese sobre o crime organizado americano no pós-guerra contada por um matador de aluguel. Com Robert De Niro e Al Pacino. (Reprodução/Netflix)

16. Um Passado de Presente (estreia em 21/11): Um cavaleiro medieval vem parar nos dias de hoje e se apaixona por uma professora de ciências que perdeu a esperança no amor. (Reprodução/Netflix)

17. O Natal Está no Ar (estreia em 28/11): Após perder o emprego de DJ às vésperas do Natal, um pai solo e os quatro filhos são forçados a cortar despesas e repensar o que é a felicidade. (Reprodução/Netflix)

18. Resgate do Coração (estreia em 01/11): Abandonada pelo marido, uma nova-iorquina encontra um novo sentido na vida ao se aventurar em um safári pela África. Com Kristin Davis e Rob Lowe. (Reprodução/Netflix)

19. Os Muppets conquistam Nova York (estreia em 01/11): Os Muppets terminam a faculdade e levam sua peça musical para Nova York, dando início a uma saga em busca do sucesso na Broadway. (Reprodução/Netflix)

20. Sem Medo da Vergonha (estreia em 19/11): A série acompanha os passos do polêmico estilista e influenciador argentino Santiago Artemis, que já vestiu Katy Perry e Britney Spears. (Reprodução/Netflix)

