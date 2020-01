Essa mulher incrível conseguiu criar os ovos de Páscoa mais legais de 2019

Hellen Borges, de 28 anos, é dona da Lilo Confeitaria Artesanal e está na correria das encomendas de Páscoa, mas arrumou um frestinha de tempo para contar para o MdeMulher a sua história. Ela é daquelas mulheres, empreendedoras e mães que sempre encontram um jeito, driblando as dificuldades, e nos trazem inspiração e orgulho, sabe?

Por meio de bolsa integral, Nega Lize – como é conhecida por todo mundo- conseguiu se formar Bacharel em Comunicação Social (Propaganda e Marketing), Produção de Moda pelo Senac e Técnica em Vestuário pelo Senai. Porém, mesmo com todos os certificados, ela enfrentou um problema, infelizmente, recorrente na realidade de quem mora na periferia: “Não conseguia trabalhos bons pelo centro de São Paulo, onde estão as melhores oportunidades”.

Com garra e dedicação, montou uma loja colaborativa em São Mateus, na zona Leste da capital paulista. O negócio ficava na garagem da sua casa, um cubículo, segundo ela, onde 20 mulheres conseguiam uma grana para comprar o básico para si e seus filhos. Lá, elas vendiam artesanatos, roupas e acessórios, feitos exclusivamente por mulheres .”Vi a oportunidade de ter meu tão sonhado negócio próprio e poder ajudar as outras mulheres que tanto sofrem em busca de igualdade no mercado de trabalho”, conta ela, colocando em prática a sororidade. Juntas somos mais fortes, né?

Em setembro de 2017, a pequena Dominique nasceu e Nega conheceu a maternidade e todos os seus desafios, inclusive, o de conciliar com a vida profissional. Sempre bom ressaltar que a maternidade não é uma fórmula única e cada mãe tem a liberdade de lidar com a situação como preferir e deve ser respeitada. Hellen sentiu a necessidade de estar com a filha 24 horas por dia, e com o apoio do marido Slow, e mesmo passando um aperto, conseguiu cuidar exclusivamente da bebê.

Depois de 1 ano e 5 meses, decidiu voltar para o mercado de trabalho. Resgatou, então, o desejo de dividir com outras pessoas as ideias criativas para os doces tradicionalmente feitos pela sua bisavó Olga. E assim nasceu a sua confeitaria, Lilo – que significa “Generosa”-, em homenagem a personagem do seu filme preferido, Lilo & Stitch. “E como a Páscoa já se aproximava pensei em pegar o embalo e me aventurar nos Ovos de Páscoa”, conta a microempreendedora.

Apaixonada por filmes e dona de uma coleção com mais de 500 VHS, TV de tubo e vídeo cassete, ela usou a Netflix como inspiração na hora de criar seus ovos de Páscoa. “Todo mundo tem uma série preferida, então me deu um click e pensei: é isso!”.

O resultado ficou incrível! Você pode escolher um ovo de colher da sua série ou filme queridinho e ainda com sabores bem diferentões e alcóolicos, como piña colada, cerveja, vinho ou whisky. Vai passando para o lado e tente escolher só um:

Ela não imaginava tamanho sucesso, mas a postagem nas redes sociais dos ovos viralizaram e a demanda não para de aumentar. Uma salva de palmas para ela! (E ei, será que ainda dá tempo de encomendar o nosso?)