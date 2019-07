Como o eclipse desta terça (2) afetará cada signo

Nesta terça-feira (2), Chile e a Argentina vão poder assistir a um eclipse solar total. No Brasil, será possível ver a versão parcial do que acontecerá nos países vizinhos. Esse tipo de evento tem muita influência na Terra e pode causar enormes mudanças. Nesse eclipse, Lua e Sol estarão unidos no signo de Câncer. “Isso significa que teremos os atributos da energia de Câncer fortemente ativados para todos nós”, explica a astróloga Serena Salgado, do Astrocentro.

Câncer é um signo muito emotivo e com uma intuição muito aguçada. Segundo Cigana Kelida, o eclipse pode despertar muitas questões voltadas ao emocional e às relações. “Ele pode despertar questões que se relacionam à segurança, confiança em nós mesmos e nas pessoas importantes em nossa vida”, explica.

Assim como a maioria dos fenômenos do tipo, esse eclipse trará reviravoltas e, por ser em Câncer, um signo muito apegado, também pode trazer à tona dilemas e problemas do passado que não foram resolvidos. Esse é o momento de se livrar disso tudo para poder seguir em frente.

“Tome cuidado com o excesso de emoção, mas aproveite a intuição aguçada para dar voz ao que está acontecendo emocionalmente em sua vida. É o momento ideal para conseguir demonstrar seus sentimentos”, diz Serena.

Todos os signos serão influenciados de alguma maneira pelo eclipse, porém, as pessoas do signo de Câncer ou que tem alguma casa do mapa astral no signo serão as mais afetadas. Capricórnio, Áries e Libra também estão entre os mais influenciados.

Confira a influência do eclipse em cada signo, segundo a astróloga Yara Vieira, do Astrocentro

Áries

O eclipse solar deixará ainda mais forte a influência do Sol em Câncer em você, ariana. Por isso, será uma fase em que você ficará mais carinhosa e, às vezes, carente. É possível que hoje você tenha de enfrentar algum problema do passado, mas saiba que essa é a hora de resolvê-lo para que ele não aumente. No amor, é possível que o crush faça seu coração bater bem mais rápido, e a energia é positiva para que viva um romance.

Touro

O lado simpático, meigo e que chama a atenção de todos será exaltado em você, taurina. A influência do eclipse solar sobre você hoje te deixará ainda mais carinhosa e segura para demonstrar afeto. É por conta disso que hoje será um ótimo dia para você se declarar a pessoa amada. Afinal, conseguirá explicar tudo o que sente com facilidade.

Gêmeos

A influência do eclipse para a geminiana será boa para os negócios. Hoje é um bom dia para você investir em algo que deseja há um tempo, mas tinha medo. Aproveite essa energia e vá cuidar dos seus interesse e até bens materiais, porque é o momento ideal para isso. Já no amor, as coisas não são tão boas. É um dia em que você se sente um pouco apagada pelo Sol, e isso faz o ciúme surgir de maneira incontrolável. Tente não dar ouvidos para sua insegurança, pois isso pode te prejudicar.

Câncer

Os cancerianos serão os que mais sentirão essa influência. É importante que vocês, nativos do quarto signo do zodíaco, não se assustem com essa fase de incertezas. É comum que se olhe muito para o passado nesse período e se sinta preso por alguns sentimentos da época. Assim, é possível que o eclipse traga algo bem importante para você do passado. Pode ser um hábito, uma amizade, um emprego ou até mesmo um amor.

Leão

O Inferno Astral está acontecendo para você, leonina! Com a intensificação do Sol em Câncer, hoje deve ser um dia de resguardo. Use sua intuição para não cair em nenhuma roubada e tome muito cuidado para não deixar que intrigas e rancor tomem conta do seu coração nesse período, ok?

Virgem

A influência será positiva para que você, virginiana, entenda melhor quais são seus objetivos. O Sol em Câncer, junto ao eclipse Solar, te ajudará a se encontrar em seus planos e trará aquilo que você deseja. No amor, você estará sujeita a viver uma aventura. Mas é importante que se permita a arriscar, aceitando as oportunidades que a vida te dará.

Libra

O eclipse Solar te dará muita positividade. Ele intensifica os seus dons e talentos, trazendo assim muita evidência para você, libriana. Tudo indica que você precisa ter somente mais coragem no dia de hoje para conquistar aquilo que deseja. Atrações e joguinhos irão rolar em sua vida romântica. Não tenha medo de se aventurar, a Lua em Câncer está positiva para o romance.

Escorpião

Hoje será um dia essencial para a escorpiana focar em sua espiritualidade. A sua fé estará fortalecida no dia de hoje, e por isso pode ser a oportunidade perfeita para se dedicar ao seu autoconhecimento. Mas claro que você também pode usar esse momento para encontrar amigos e familiares, pois será algo divertido e que dará uma luz sobre você.

Sagitário

O eclipse Solar trará mais confiança em si mesma. Por isso, não tenha medo de seguir os seus instintos nas transformações que irão acontecer. Porém, tome cuidado com seus impulsos de compras, pois não é um momento bom para gasto desnecessário. No amor, a tendência é que as coisas fiquem mais quentes por causa do Sol em Câncer. Então, aproveite a energia de paixão em sua vida!

Capricórnio

Você, capricorniana, se sentirá mais relaxada por conta desse eclipse solar. Isso te deixará mais conectada às pessoas próximas, trazendo um bom momento de amizade em sua vida. A energia de hoje é de sorte, assim, é possível que tudo que você fizer dê certo. Inclusive no amor, que promete muito carinho, união e até um relacionamento.

Aquário

O Sol em Câncer ajuda a aquariana a se destacar. Afinal, sua criatividade fica ainda mais solta por conta de toda a intensidade que a energia desse signo traz. O seu coração estará disposto a viver um amor, então existe paixão em seu caminho.

Peixes

O eclipse solar deixará a pisciana ainda mais sensível. Isso não será ruim, pois sua carisma e simpatia ainda estará mais forte, trazendo muitas oportunidades para ela. No amor ela estará disposta a amar e dar carinho. Hoje mais do que qualquer outro dia. Aumentando sua vontade de firmar uma relação.

