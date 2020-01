Eba! Instagram lança novo recurso de agendamento de postagens

Boa notícia! Tornou-se real uma funcionalidade que sempre foi almejada pelos usuários do Instagram. Agora é possível programar postagens na rede social a partir de uma ferramenta do Facebook, o Estúdio de Criação.

Essa é uma nova ferramenta lançada apenas nas páginas do Face, e não nos perfis pessoais. Mas a melhor parte dessa novidade é que a sua página não precisa ser verificada para ter o Estúdio de Criação. Sendo assim, a atualização acaba sendo bem democrática e não beneficia apenas grandes marcas e influenciadores digitais.

Com esse agendamento, também é possível ver o alcance, visualizações e outras métricas já recorrentes no Facebook.

Como faço para acessá-lo?

Quer agendar sua publicações agora mesmo através da sua página no Facebook? Para isto, acesse Ferramentas, localizada no canto superior direito da tela.

Outra aba aparecerá com várias opções para você navegar. Encontre o nome Estúdio de Criação ou simplesmente clique neste letreiro azul.

Interface do Facebook antes de acessar o “Estúdio de Criação”. Interface do Facebook antes de acessar o “Estúdio de Criação”.

Você será encaminhada para uma janela que vai conter todas as suas publicações do Facebook. Para logar sua conta no Instagram e, então, começar a programar suas postagens, basta selecionar o ícone da rede social na parte superior da interface.