“É fundamental ter equilíbrio”, diz Gisele Bündchen nas páginas da LOLA

Gisele Bündchen na capa e nas páginas internas da LOLA

A top Gisele Bündchen aparece deslumbrante na capa e nas páginas internas da edição de dezembro da LOLA, que traz reportagem sobre estrela internacional escrita pela papisa da moda nacional Costanza Pascolato.

Gisele, que se tornou mãe recentemente do primeiro filho, o pequeno Benjamin, conta que formar a sua própria família mudou muito a sua vida. “Não tem como passar por uma experiência dessas e não mudar. Hoje, tudo o que eu faço é pensando na minha família”, afirma.

“Vejo como é fácil, quando mãe, deixar de lado a nossa vida e acabar se esquecendo um pouco da gente. No início, o foco foi todo para o meu filho. Mas hoje ele já tem quase um ano e vejo como é fundamental ter um equilíbrio. Precisei me organizar para conciliar marido, filho, carreira… Me sinto realizada, pois estou criando uma família que me dá estabilidade e muito amor”, resume a top internacional.

A gaúcha é bonita demais, bem-sucedida demais e habilidosa demais para ser mastigada ou deglutida pelo sistema. Assim, escolhe ficar no limiar e não aceita integrar grupinhos. Prefere seguir feliz entre os seus ao acredita no sonho ancestral – e nada fácil – da harmoniosa vida em família.

Afinal, quando você não bebe, não se droga e não é gay pode ser difícil sobreviver em um mundo de tantas liberdades individuais. Mas Gisele não deixa barato e dá suas respostas no trabalho. Ela é a modelo que mais ganha dinheiro no mundo.

Previsões de Susan Miller na edição de dezembro da LOLA

2011

A astróloga norte-americana Susan Miller também está presente em dezembro na publicação, com suas previsões para todos os signos em 2011. Com três planetas poderosos emanando energias positivas para o Zodíaco e a mudança dos eclipses, o ano promete muito sucesso para novos projetos, afirma a especialista. Veja mais no site da LOLA, imperdível!

