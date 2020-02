Você sabia que é possível fazer um tour VIP pelos parques da Disney?

Quem já viajou para a Disney alguma vez na vida sabe bem: visitar os parques do complexo, cheios de atrações inspiradas em nossos filmes e desenhos favoritos da infância, é uma experiência difícil de esquecer.

Mas a Disney sabe, também, que alguns de seus visitantes prezam por viagens com algumas, digamos, facilidades (e vantagens). Para atender a esse público, a Disney criou os chamados VIP Tour Guides, serviço exclusivo que leva grupos de até dez pessoas para um passeio em um – ou mais – parques do complexo, de maneira totalmente personalizada.

O MdeMulher passou um dia conhecendo a Disney através do VIP Tour*, e respondemos, a seguir, as principais dúvidas sobre o serviço.

Como funciona o Disney VIP Tour Guide?

O passeio VIP já começa antes que os visitantes entrem nos parques escolhidos. No horário agendado, um carro privativo, no qual se encontra o próprio guia, busca o grupo no local onde ele está hospedado, seja esse endereço um hotel que faz parte do complexo da Disney ou não.

O carro entra pelos bastidores do parque (o chamado backstage) e, logo, você não precisa perder tempo procurando vaga nos enormes e concorridos estacionamentos de lá.

A partir daí, a experiência acontece de acordo com os planos dos visitantes, seja por meio de um itinerário predeterminado pela Disney, ou de maneira personalizada, de acordo com as atrações que vocês gostariam (ou não) de visitar.

É bom lembrar que, além do número máximo de dez pessoas (incluindo as crianças), os Private VIP Tours oferecidos pela Disney duram, no mínimo, sete horas contínuas, de modo que esse tempo pode ser dividido entre um ou mais parques, em um ou mais dias.

Entre as maiores vantagens de investir em um Disney VIP Tour, na nossa opinião, está a possibilidade de entrar nos brinquedos sem necessidade de pegar filas. Isso porque, se você contrata o serviço, todos os membros do grupo visitante têm direito ao FastPass+, o “fura-filas” da Disney, de maneira ilimitada.

Qualquer pessoa que comprar um ingresso para um parque da Disney pode usar o benefício do FastPass+, mas de maneira limitada e com agendamento prévio. Já para os membros do VIP Tour, reservas não precisam ser feitas, e o FastPass+ vale para toda e qualquer atração, quantas vezes o grupo quiser ir nela. Isso inclui, é claro, alguns dos brinquedos recém-inaugurados (e mais concorridos) dos parques, como a Millenium Falcon: Smugglers Run, atração inspirada na nave espacial do personagem Han Solo, da saga Star Wars.

Além de não pegar filas, o grupo tem, ainda, uma área reservada para assistir aos shows diurnos e noturnos e paradas que acontecem dentro dos parques e, de quebra, ficam sabendo sobre segredinhos e curiosidades da Disney enquanto fazem o tour, graças ao vasto conhecimento dos guias, que dominam a temática da empresa do Mickey como ninguém. Ah! Você pode escolher o idioma que o seu guia VIP vai falar, viu? Inclusive, os parques contam com vários funcionários que falam português.

No tour VIP oferecido pela Disney para o MdeMulher, visitamos, acompanhadas pelo guia brasileiro Álvaro Reis, três parques no mesmo dia, sendo eles o Animal Kingdom, onde está a imperdível atração de ‘Avatar’, a ‘Flight of Passage’, o Disney’s Hollywood Studios, onde estão localizadas as áreas de ‘Toy Story’ e ‘Star Wars’, e o Epcot, que conta com uma atração inspirada em ‘Frozen’ e recebe, todos os anos, o festival gastronômico ‘Food & Wine Festival’.

Com quanto tempo eu preciso agendar o serviço?

Assim que você fechar sua viagem para a Disney, caso tenha interesse no serviço de guia VIP, é bom agendá-lo, já que os tours são bem requisitados. Na verdade, os tours podem ser marcados com até 180 dias de antecedência da data escolhida, seja pelo telefone (11) 4700-2835, pelo Atendimento aos Visitantes ou Concierge de um dos hotéis dentro do Walt Disney World Resort (caso você opte por se hospedar em um deles).

Procure, também, já pensar nas atrações dos parques que são prioridade para você e o restante do seu grupo. Algumas ofertas de entretenimento da Disney têm disponibilidade limitada, e podem sofrer restrições de acordo com os limites de capacidade de pessoas nos dias dos agendamentos.

E se eu quiser cancelar meu VIP tour, como faz?

Para evitar que uma taxa de cancelamento equivalente ao valor correspondente a duas horas de tour seja cobrada, procure cancelar o serviço com até 48 horas de antecedência do dia do passeio, ou, é claro, bem antes desse prazo. Dessa forma, você não terá que arcar com nenhum custo adicional.

Quanto custa o Disney VIP Tour Guide?

Por último, mas jamais menos importante, vamos aos valores do serviço, lembrando que o preço é válido para grupos de até dez pessoas.

Os tours Vips pela Disney custam a partir de 425 dólares a hora, mas esse preço poderá sofrer alterações de acordo com a temporada na qual será feita a viagem – os meses de julho e dezembro, época de férias escolares, por exemplo, podem apresentar maior procura pelo passeio VIP, e preços mais altos.

O site oficial da Disney informa, ainda, que os valores estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio. Contratar o serviço de VIP Tour não isenta o visitante de pagar os ingressos convencionais para os parques – dessa forma, o serviço é cobrado à parte, além dos tickets padrão. Como explicamos, grupos com mais de dez pessoas que quiserem contratar o serviço de guia VIP, vão precisar investir em mais um profissional, pelo mesmo valor do anterior.

*A jornalista viajou para Orlando a convite da Visit Orlando, órgão de turismo oficial da cidade e principal instituição do setor de turismo do destino.