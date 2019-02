Disney divulga teaser de Frozen 2; assista!

Após o grande sucesso do primeiro filme, a Disney anunciou que Frozen ganharia uma sequência. Uma das animações mais aguardadas pelas crianças e também adultos, Frozen 2 acaba de ter seu primeiro teaser liberado.

O vídeo mostra poucos detalhes, mas é possível conferir que, na continuação, Elsa, Anna, Kristoff e Olaf vão até o lado mais desconhecido da floresta em busca da verdade sobre um antigo mistério de seu reino. A história vai mostrar o desenvolvimento da força de Elsa e o amadurecimento de sua irmã Anna.

Confira:

No Brasil, a estreia de Frozen 2 está prevista para janeiro de 2020.

Sucesso mundial

Lançado em 2014 no Brasil, “Frozen” arrecadou US$ 1,2 bilhão no mundo todo. Ela é a animação com maior bilheteria de todos os tempos, além do fato da trilha sonora ter se tornado um verdadeiro hit. O estrondoso sucesso fez com que os personagens da animação logo virassem febre como brinquedos, decoração de festas infantis e muito mais.

