O emocionante significado dos bebês chamados de ‘arco-íris’

Os bebês arco-íris são crianças que nascem de uma mãe que sofreu anteriormente um aborto espontâneo ou que teve um filho morto prematuramente. E, assim como um arco-íris, eles são aquela luz colorida de esperança após uma cinzenta tempestade.

A chegada de um bebê após um momento tão sombrio e de tanta tristeza carrega um significado ainda mais especial.

Quem passou por essa situação foi a fotógrafa de bebês Ann-Marie Finn, que enfrentou três anos de tratamento para fertilidade e sofreu dois abortos espontâneos até dar à luz sua primeira filha, Kate.

“Durante o início do meu negócio, chegou a hora em que meu marido e eu queríamos começar a ter filhos. Eu pensei que uma vez que decidimos ter filhos, as coisas simplesmente aconteceriam, mas aprendemos rapidamente que as coisas não seriam tão fáceis. Eu tive um aborto em 2010 e nosso mundo foi abalado. Eu continuei meu negócio de fotografia e coloquei meu coração e minha alma nisso. Era muito difícil, às vezes, fotografar crianças quando eu queria tanto um bebê. Continuamos nossa jornada e logo soubemos que eu tinha síndrome do ovário policístico e precisaria iniciar tratamentos de fertilidade para engravidar. Eu engravidei novamente depois de iniciar os tratamentos, mas abortei mais uma vez”, relatou em entrevista ao site Love What Matters.

“Três anos, dois abortos e muitos tratamentos de fertilidade depois, fiquei grávida da minha filha Kate. Nosso bebê arco-íris veio e nós não poderíamos estar mais felizes”, conta a fotógrafa, que acrescenta que descobriu então o que era o termo, e ficou ainda mais emocionada.



Foi então que, conversando com outras mães que passaram pelo mesmo, Ann-Marie decidiu usar a inspiração para seu trabalho e criar ensaios dedicados a esses bebês cheios de esperança.

“Eu sinto que minha luta não foi por nada. Agora, quando falo com clientes que passaram por perdas ou estão aguardando seu milagre, posso me relacionar e dar-lhes conforto. Eu posso comemorar com os pais que trazem seus bebês arco-íris para mim e entender exatamente o quanto essas imagens significam para eles. Deus com certeza é incrível e me abençoou com um negócio incrível e paixão, e estou muito feliz em compartilhar com os outros”, explica Ann-Marie.

“Depois de toda tempestade há um arco-íris de esperança”, finaliza.