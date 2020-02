Deixe sua casa mais aconchegante com a cortina certa

Se a vista da sua janela é neutra, vale usar panos encorpados

Foto: Divulgação/Etna

Todo mundo sabe que tecidos deixam a casa mais bonita e confortável. Mas quando se fala em combinar tapetes e cortinas com o resto da decoração, a coisa pode complicar. O primeiro passo para acertar nessa combinação é lembrar que eles não são meros enfeites. Um bom tapete deve facilitar a circulação nos cômodos. Já as cortinas podem abafar os ruídos da rua e garantir um sono dos deuses.

A escolha ideal

Há truques que ajudam nessa tarefa. Cortinas, por exemplo, valorizam a paisagem. Para janelas com vista bonita (imagine um ipê amarelo florido na frente de casa!), prefira tecidos transparentes. Já se a vista é neutra, use panos encorpados. Ao escolher tapetes, avalie o piso: se tiver detalhes, fique com tapetes sem estampas. Se o piso for liso, aposte em tapetes trabalhados. Confira nossa cartilha e vista os cômodos com elegância.

Cortinas são mais do que enfeites

Conheça os 4 fatores que você deve levar em conta antes de comprar o tecido ou persiana – assim, você evita muita dor de cabeça!

. Se as paredes do cômodo forem muito claras…



Invista numa cortina com forro branco ou creme e num cetim ou voal de cor forte, liso, bordado ou estampado. Os outros objetos devem ser o mais neutros possível, sem muitos detalhes nem cores chamativas. Isso dá equilíbrio ao ambiente.

. Se o sofá ou a parede forem decorados…

Fuja de tecidos estampados, para não sobrecarregar demais o ambiente. Nesse caso, prefira usar cortinas lisas e em tons neutros, como bege, branco e creme. Essa dica vale também para quartos com edredons muito estampados.

. Se você mora num lugar quente…

Esqueça aquela cortina pesadona na sala. Escolha um modelo claro e leve, que balance com o vento. Invista numa cortina de voal branco ou num tecido levemente rendado. Modelos de crochê também são ótimos nesses casos.

. Se sua janela pega muito sol…

Evite panos muito escuros. A incidência direta da luz do sol faz com que eles desbotem rapidamente. Prefira tecidos opacos, como um algodão grosso ou mesmo o voal com forro de tergal.