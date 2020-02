Cuidados ao tosar seu cachorro

Banho e tosa em períodos regulares são

importantes para manter a higiene do animal

Foto: Getty Images

Pet shop é um salão de cabeleireiro para cachorros? Errado! Mesmo a rotina dos dois lugares sendo parecidas, banho e tosa para os animais não são apenas questões de beleza, e sim de higiene.

Pelos compridos e embaraçados abafam a pele e propiciam o aparecimento de fungos, micoses e dermatites, que podem levar à queda total dos pêlos. A tosa também previne doenças de pele, falhas na pelagem e problemas provocados por pulgas e carrapatos.

Escovar é fundamental

A escovação é ainda muito mais importante para a saúde do seu animal do que a tosa.

Ela remove o pêlo morto e espalha melhor a gordura da pele, deixando os pêlos mais brilhantes. Além disso, a escova causa uma irrigação sangüínea que melhora a circulação e ativa o sistema imunológico. Você também deve escová-lo para evitar nós, pois, se não fizer isso, terá de raspar todo o corpo do seu amigão. Animais de pêlo longo devem ser escovados diariamente. Já os que têm pêlos mais curtinhos, uma vez por semana basta. Portanto, pegue a escova e capriche!

Tosa higiênica

Fique atenta: seu bichinho precisa de higiene

Esse tipo de tosa garante a limpeza da região genital e das patinhas dos cães. No caso dos machos, da barriga também. “O excesso de pêlo que fica por baixo da pata faz o animal escorregar. Já nos machos, a barriga deve ser raspada porque o pipi fica voltado para a frente. Quando ele faz xixi, seu pêlo fica sujo.” afirma o veterinário José Manoel Mouriño, da Clínica Pet Place, em São Paulo. A freqüência com que deve ser feita varia de acordo com a raça e a necessidade do cachorrinho.

Banho de carinho

É necessário encontrar um funcionário que cuide com muito cuidado de seu cachorro

Procurar um profissional especializado, que se preocupe com o bem-estar e trate seu animal com carinho, é o primeiro passo para uma boa tosa. Dele depende uma série de cuidados que podem evitar acidentes. Exemplo dessa falta de carinho é o grande número de pet shops que registram casos de queimaduras em animais. Não deixe de observar se o profissional do lugar troca as lâminas da máquina para tosar ou as resfria com freqüência. Lembre-se: quando a tosa é bem feita, o bicho não reclama.

Fique de olho no pet shop

Pelos

Veja a quantidade de pêlos espalhados pelo local. Alguns fios escondidos ali podem causar micoses.

Secador

Se a temperatura estiver muito alta, pode prejudicar os olhinhos do animal, provocar uma queimadura ou um choque térmico. A temperatura deve ser morna ou fria.

Produtos usados

Seu amigo pode ter uma intoxicação se ingerir alguns produtos. Além disso, a quantidade de perfume que passam nos cães deve ser pequena, porque pode causar alergia.