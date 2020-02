Está animada com a chegada no Natal? Então, veja como decorar a sua casa com enfeites que evocam os tradicionais símbolos da festa. Inspire-se:

A mesa tradicional verde e vermelha é uma escolha acertada e chique para a ceia de Natal

Foto: Bruno Carvalho / Empório Fotográfico

Charme à mesa

Sobre uma toalha ricamente decorada com motivos natalinos, disponha arvorezinhas, taças verdes (ou vermelhas) e porta-guardanapos de flores.





As velas de Natal representam para os cristãos o significado da Fé

Foto: Bruno Carvalho / Empório Fotográfico

Luz

Como o Natal é um tempo de luz, capriche na iluminação, distribuindo, num aparador, castiçais enfeitados com miniguirlandas na base das velas.

A bota de Natal não pode faltar na decoração da sua casa

Foto: Bruno Carvalho / Empório Fotográfico

Detalhes mágicos

Não tem lareira em casa? Pendure as botinhas em outra superfície, como na frente de um aparador. Depois de confeccioná-las com tecidos verde e vermelho, acrescente graça às peças aplicando bonecos de neve ou do bom velhinho.

O enfeite colocado nas portas anuncia a chegada da temporada de festas

Foto: Bruno Carvalho / Empório Fotográfico

Bem-vindo

Já que a primeira impressão é a que fica, receba seus convidados com uma linda guirlanda na entrada principal da casa.

Não se esqueça de decorar a casa com imagens do bom velhinho

Foto: Bruno Carvalho / Empório Fotográfico

Conforto

A mesma ideia das botinhas de Natal vale para decorar almofadas. Você pode confeccioná-las com tecidos e aplicar desenhos que remetem aos símbolos tradicionais da festa.

A árvore de Natal representa a fertilidade e a vida

Foto: Bruno Carvalho / Empório Fotográfico

Pinheirinho da alegria

As clássicas bolas podem (e devem) dividir espaço com Papai Noel, anjinhos, esquilos, bonecos de neve… Para reforçar o clima natalino, limite-se a usar as cores vermelho, verde, branco e dourado. Uma dica é preencher os vãos da árvore com pinhas, lacinhos e piscapisca. No Natal, mais é mais!



