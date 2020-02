Como organizar a cozinha e aproveitar melhor o espaço

Uma cozinha bem organizada significa

praticidade e um dia a dia mais ágil

Fotos: Marco Antonio

Se o espaço da cozinha é limitado, você pode driblar o problema organizando corretamente os itens que utiliza no dia a dia.

É que, na cozinha, praticidade tem tudo a ver com a melhor disposição dos utensílios.

E você pode conseguir um bom resultado, sem ignorar dois quesitos importantes: a beleza do ambiente e a higiene na manutenção de suas peças e no preparo dos alimentos.



Quer aprender alguns segredinhos? Acompanhe nossas dicas e garanta agilidade no seu trabalho e, de quebra, maior amplitude para seu espaço.

Sempre à mão

Pratos (1) e copos (2) devem ser agrupados por tipo e tamanho para facilitar na hora de pegá-los. No caso dos utensílios para bebida, eles nunca devem ser sobrepostos. Xícaras de boca para baixo evitam o acúmulo de pó, enquanto o fundo do armário serve para louças de pouco uso. Aposte em potes de vidro (3) para estocar alimentos. Embaixo de cada um deles, cole etiquetas com a data de validade do mantimento. Lembre-se: a umidade do armário embaixo da pia não combina com alimentos. Guarde só panelas ali. Nas fotos, jogo de pratos do Hipermercado Extra e potes Bormioli Rocco, no Carrefour.

Truques que embelezam

O porta-facas cabe em qualquer cantinho da pia e aumenta sua segurança. Enquanto isso, os talheres mais usados podem ficar expostos desde que sejam lavados diariamente. Já o descanso de tampa e concha evita sujeira na bancada e garante a higiene no preparo das suas deliciosas receitas. O faqueiro da foto é da Camicado; o porta-talheres, da Pernambucanas; e o suporte para colher e tampas, do Hipermercado Extra.

Perdidos e achados

Alguns objetos fazem toda a diferença, como é o caso do porta-tampa acima. Garantimos: você nunca mais vai perder tempo procurando as tampas dos potes plásticos. Ah! Lembre-se de colocar as maiores peças atrás. Enquanto isso, na gaveta, em vez do tradicional porta-talher, a ideia é colocar vários organizadores multiuso. Assim, quando você precisar usar só as colheres ou só as facas, basta tirar o nicho avulso. Gostou? O porta-tampa de plástico branco é da Utilplast, e o organizador multiuso, da Coza.