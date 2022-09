Hobbies x saúde mental: os benefícios e como manter os seus

Hobbies são excelentes para garantir momentos leves, de distração e que fujam um pouco da rotina, ajudando a descomprimir e aliviar um pouco do estresse que, inevitavelmente, fica acumulado. Separar um tempo para eles é essencial para manter a saúde mental e melhorar o bem-estar. No entanto, a verdade é que – mesmo gostando muito de uma atividade – nem sempre é fácil mantê-la.

Monica Machado, psicóloga pela USP, fundadora da Clínica Ame.C, pós-graduada em Psicanálise e Saúde Mental pelo Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Albert Einstein, aponta que manter esses hábitos auxilia na saúde mental, diminuindo o estresse, a ansiedade e, consequentemente, estimula a criatividade e a produtividade.

Os benefícios de ter hobbies

Monica aponta que quando a pessoa está com a saúde mental em dia, o hobby serve para manter a qualidade de vida, complementando uma vida saudável. “O hobby é utilizado para sair da rotina, que pode estar sobrecarregada com muito trabalho e pede algo que saia daquela mesmice.”

“O hobby te dá a possibilidade de fugir de algo que está lhe fazendo mal, já que quando uma rotina é muito monótona, ela não é saudável. Rotina é sempre a mesma coisa e, muitas vezes, a pessoa passa a repetir comportamentos tóxicos e destrutivos no dia a dia”, explica Monica.

Mas existe um lado ruim? “Muitas pessoas utilizam o hobby para fugir de algum problema, de algum trauma ou angústia, no momento em que ela está frustrada e triste. Às vezes, a pessoa confunde o hobby com uma fuga para tirar a tristeza, achando que daquela forma ela vai estar liberando esse sentimento. Isso pode ocorrer até momentaneamente, mas a causa continua ali”, explica.

Como manter um hobby?

Manter um hobby se torna uma tarefa complicada a partir do momento em que você não está com a saúde mental em dia. A psicóloga aponta que o primeiro passo para conseguir seguir com uma atividade é encontrar o que te traz prazer. “Nem tudo me traz prazer, então não tem como querer fazer tudo e sim encontrar um hobby que me faça bem”.

“Quando a pessoa está equilibrada psicologicamente com as questões psíquicas dela, ela consegue lidar bem com o hobby e não ficar trocando a todo momento. A troca vem porque o hobby deixa de trazer prazer, então ela muda porque não vê mais sentido naquilo. E é exatamente isso que o hobby faz, ele dá sentido para a vida da pessoa, fazendo com que ela encontre motivos para viver feliz”, aponta a especialista.

Existem várias atividades para incluir na rotina que trazem prazer, o importante é encontrar qual se encaixa com seus gostos. Tocar instrumentos, escrever, cantar, praticar esportes, pintura, ioga, dança, culinária, jogos, costura, por exemplo, podem ser hobbies que te animam no dia a dia.

“O hobby é uma válvula de escape que a pessoa tem para poder ser feliz”, finaliza a psicóloga.