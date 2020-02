Como manter a casa organizada diariamente

Já reparou que toda vez que a televisão mostra uma casa nos Estados Unidos ela está sempre impecável? E isso não é coisa de cinema, não. Mesmo faxineira sendo coisa rara por lá, as americanas dão conta do recado quando o assunto é tarefa doméstica. Como? Com determinação, disciplina e, principalmente, rotina regrada.

É possível cuidar de tudo sozinha sem ficar sobrecarregada. E isso reflete em todos os setores da sua vida. Quando você não está no controle do tempo começa a se descuidar, afundar em reclamações, sentir-se desanimada. Quem diz isso é a americana Marla Cilley, que desenvolveu um sistema de organização e limpeza chamado FlyLady (finally loving yourself, que significa “finalmente amando você mesma”). Separamos o que há de melhor nesse método para você dar conta de tudo sem pressão e ainda ser mais feliz! Uau!



Organização na ponta do lápis



1. Deixe a pia da cozinha sempre limpa:

De acordo com o FlyLady é o passo mais importante. Lavar a louça e deixar a cozinha arrumada é o ponto de partida para você organizar sua vida!

2. Estabeleça uma rotina matinal:

Arrume a cama, penteie o cabelo, vista roupas confortáveis e tênis (nada de chinelo!). Seu cérebro tem que entender que você está pronta para trabalhar! Ponha roupa na máquina de lavar antes do café da manhã. E, antes de entrar no chuveiro, dê uma geral no banheiro. Coisa rápida, viu?

3. Cronometre tudo:

Sabe aquele marcador de tempo que você usa para fazer bolo? Pegue-o! Se não tiver, pode usar o celular ou o despertador. Estipule uma meta: toda tarefa tem que ser feita em 15 minutos. Parece pouco, mas você vai ver quanta coisa dá pra fazer nesse tempo.

4. Esqueça a preguiça:

Nunca deixe nada para o dia seguinte!

5. Prepare a geladeira:

Sempre limpe no dia anterior às compras. Ela estará vazia e ficará pronta para receber os alimentos fresquinhos.

6. Otimize seu tempo:

Anote o aniversário de parentes e amigos na agenda. Escolha um dia do mês (próximo do pagamento), almoce mais rápido e passe na lojinha perto do trabalho para comprar os presentes de todos os aniversariantes do mês.

7. Monte uma rede de serviços:

Tenha telefones de tudo o que for delivery: supermercado, farmácia, gás… Isso facilita a vida na correria. Muitos não cobram taxa e levam até máquina de débito. Fácil assim!

8. Faça pausas:

Sempre que somar 45 minutos de atividades, pare 15 para um lanche, ir ao banheiro e descansar, claro.

9. Pratique o desapego:

Para se organizar, é preciso desatravancar o lar! Pegue três caixas (uma para guardar, outra doar e a terceira para lixo) e separe tudo o que está jogado pela casa (sapatos na sala, brinquedos no corredor…). Você tem 15 minutos para recolher tudo! Isso vai mudar a energia do ambiente. E determine onde você irá guardar suas coisas de acordo com a quantidade de vezes que as usa.

10. Faça cada atividade destas uma vez por semana:

Lavar as roupas (um dia só para roupa de cama e toalhas, outro para roupas claras…), trocar as roupas de cama, trocar toalhas, tapetes epanos de prato.

11. Divida a sua casa em cinco zonas:

Depois de se livrar de toda a bagunça, é hora da limpeza detalhada: dedique um dia da semana só para um canto da casa. Utilize o despertador para cronometrar 15 minutos! Veja um exemplo de como se organizar. Seguindo isso, a faxina diária fica bico!

12. Faça um diário:

Pegue um caderno, um fichário ou uma agenda para anotar tudo: rotina, listas, cronogramas, cardápios, contas…

13. Crie uma rotina no trabalho:

Chegue mais cedo para ver e-mails, ler notícias, fazer ligações pessoais. Volte 10 minutos mais cedo do almoço para dar uma olhada no seu site favorito. Antes de sair, arrume a mesa e liste suas obrigações futuras.

14. Prepare um cardápio mensal:

Durante um mês, anote tudo o que você prepara para as refeições. Depois monte seu cardápio mensal. Assim, você faz uma lista de compras planejada e economiza tempo e dinheiro na hora de ir ao supermercado. Bom, né?

15. Tenha uma rotina à noite:

Quando chegar em casa troque de roupa e coloque seu tênis. Seu cérebro precisa saber que novamente as coisas mudaram. Ajude as crianças com as coisas da escola (lanche, dever e uniforme) e curta o maridão. Depois do jantar, deixe a pia vazia e limpa. Tire o lixo, regue as plantas, cuide do pet. Arrume a mesa para o café da manhã e faça a lista de tarefas do dia seguinte. Tome um banho bem gostoso e boa noite!

Aproveite o fim de semana

A casa estará limpa e você, linda! Faça apenas a limpeza de emergência se pintar uma visita. Divirta-se com a família. Oba!

* Tabela: reprodução revista VIVA MAIS!