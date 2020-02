Como guardar miudezas?

Nada de botões pela casa!

Foto: Divulgação

O botão que caiu de uma camisa, um colar longo que sempre dá nó ou um punhado de pregos e parafusos… Para colocar tudo isso em ordem, há soluções simples e baratas. Tenha sempre suas miudezas à mão. Veja as dicas!

Pregos e botões

Separe-os em potes de vidro, como aqueles de maionese. Cole as tampas na parte inferior de uma prateleira. Depois, basta rosquear os vidros.

Fios e extensões

Guarde-os em tubos de papelão (como os de papel-toalha) e dobre o fio com a ponta dentro do tubo.

Mural de cortiça

Junte várias rolhas, corte-as ao meio e coleas sobre uma placa de compensado ou MDF. Você acaba de ganhar um lindo mural de cortiça!

Bijuterias e clipes

Use uma forminha de gelo para guardar miudezas soltas, como bijuterias, botões, miçangas e clipes.

Alfinetes e agulhas

Para que agulhas e alfinetes não enferrujem, pegue um retalho qualquer de algodão e corte um círculo de aproximadamente 30 cm de diâmetro. Coloque pó de café usado – mas seco! – no centro do pano e feche-o, amarrando como se fosse um saquinho. Enfeite com um laço. Espete nele suas agulhas e alfinetes.