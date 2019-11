Saiba como seu filho pode ficar mais tranquilo para o ENEM

Frio na barriga, tremor, falta de sono. Os sinais do corpo exposto a uma situação de tensão, como uma prova de vestibular, são inúmeros. Nas vésperas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que acontece neste domingo (3) e no próximo (10), muitos estudantes passam por essa pressão.

Para deixar o ambiente mais calmo, os familiares que estão ao redor do candidato podem ajudar controlando suas expectativas. A psicóloga Mariana Luz comenta: “É um momento importante, mas que não é a única oportunidade de entrar no vestibular. É legal passar de primeira, mas restringir as chances, como um ‘agora ou nunca’, só gera ansiedade, tensão e nervosismo. Ou seja, dificulta um bom desempenho na prova”, afirma a especialista.

Também é necessário aprender a lidar com as emoções, como a ansiedade, o medo, a frustração e a expectativa. “O mundo nos ensina a fugir disso, a ficar calmo e tranquilo, mas são emoções que para além do vestibular precisam ser sentidas e administradas. E os pais também precisam lidar com os seus sentimentos em relação aos filhos”, explica Luz.