Neste domingo (03), acontece o primeiro dia de provas do Enem, que avaliará conhecimentos de Língua Portuguesa, Artes, Ciências Humanas e Redação. Por isso, a equipe de CLAUDIA separou as dicas mais importantes para você conseguir se programar e ir bem na prova!

Não perca o que está bombando nas redes sociais

O que levar

Para fazer o exame, é obrigatório levar documento oficial de identificação original com foto. Mas vale lembrar que documentos em formato digital não serão aceitos. Caso você tenha perdido o seu, será preciso apresentar um Boletim de Ocorrência expedido por órgão policial há, no máximo, 90 dias.

Além disso, é obrigatório levar caneta com tinta preta em tubo transparente. A dica aqui é levar mais de uma, assim, se alguma falhar, você tem uma caneta reserva. Outros materiais como lápis, borracha, lapiseira e corretivo não serão aceitos. Assim como celular, chave e fones de ouvido. Por isso, na entrada da sala, você receberá um envelope para guardar os itens proibidos.

Já pensou se alguma empresa de telemarketing liga para o seu celular bem na hora ou se um despertador antigo resolve tocar? Por isso, mesmo dentro dos envelopes, os aparelhos eletrônicos devem permanecer desligados e com todos os alarmes desativados.

Você também deve levar seu comprovante de inscrição impresso.

Portões

Sabe aquelas clássicas cenas que assistimos pela TV de pessoas desesperadas do lado de fora do portão da prova? Para isso não acontecer com você, preste atenção aos horários. Os portões se abrem às 12h e fecham às 13h, em ponto. Neste primeiro dia, a prova termina às 19h.

Uma dica importante é conferir com antecedência o endereço do local de exame pelo portal https://enem.inep.gov.br/. Calcule a distância e o tempo até o local para saber o horário ideal para sair de casa. Mas lembre-se de que próximo ao local você pode enfrentar um pouco de trânsito.

Dicas na hora da prova

Para escrever o rascunho da redação, use a Folha de Rascunho, que neste ano ficará na última página do Caderno de Questões. E lembre-se de assinar a prova no local indicado.

É isso. Tente se manter calmo, isso ajudará você a se lembrar dos conteúdos e a deixará mais confiante. Boa prova!