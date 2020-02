Como escolher o papel de parede

Os papéis de parede costumam ser fáceis tanto para instalar quanto para retirar

Foto: Divulgação / Wallpaper

Os papéis de parede estão cada vez mais diferentes, coloridos e fáceis de aplicar. Para usar sem errar, siga as quatro dicas do gerente de marketing da Wallpaper, Marco Rangel, de São Paulo.

1. Primeiro observe as cores e o estilo dos móveis do ambiente e reflita sobre seu gosto pessoal. Depois, ao escolher a estampa, veja se ela não briga com os objetos pendurados na parede. A ideia é que o revestimento seja um complemento, e não o elemento principal.

2. Há lugares que combinam mais com algumas estampas que outros. Por exemplo, os florais vão bem no lavabo, no hall social, na cozinha, no quarto e na sala de jantar – além de dar um charme às paredes internas dos armários. Os abstratos são mais conceituais e devem marcar presença na sala principal, nos escritórios da casa.

3. Para manter a harmonia do ambiente e não enjoar, use papel apenas em uma parede do cômodo. As outras você pode pintar da mesma cor do fundo do papel estampado. E, se por ventura enjoar mesmo assim, basta trocar. Os papéis de hoje costumam ser fáceis tanto para instalar quanto para retirar.

4. Caso esteja sem inspiração, a tendência deste verão são cores fortes e frescas, como azul-turquesa, pink, amarelo, verde e vermelho-alaranjado. Mas lembre-se: antes de decidir, veja o conjunto da obra.



